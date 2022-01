Vasile Dîncu: Coliția nu se rupe nici anul acesta, nici la anul. Participăm împreună la alegeri dacă vom câștiga în cultura colaborării

Vasile Dîncu, ministrul Apărării și președintele Consiliului Național al PSD a vorbit vineri seara, la Digi24, despre coaliția PSD-PNL-UDMR. Demnitarul declară că nu se aștepta la o colaborare atât de bună cu liberalii și spune că nici anul anul acesta și nici anul viitor coaliția nu se va rupe. Dîncu nu exclude o participare comună PSD-PNL la următoarele alegeri, dacă cele două partide vor reuși să „câștige în cultura colaborării”.

Vasile Dîncu: Nu am văzut în Guvern nicio asperitate și nici un fel de diferență, partajare pe baza apartenenței politice a minștrilor, pentru proiecte. Lucrăm împreună, miniștrii liberali și miniștrii de la PSD și UDMR, de asemenea nu am avut niciodată vreun conflict. Premierul colaborează cu noi în mod egal, indiferent de partidul din care facem parte.

În afară de acest dialog de la distanță, care nu are substanță, dintre domnul Rafila și domnul Cîțu, care se referă la lucruri diferite. Unul este dintr-un parlament care se află acum în vacanță, și celălalt este din focul bătăliei cu pandemia.

Cred că în proxima ședință pe care o facem în coaliție vom rezolva cele mai importante teme, inclusiv cele care au făcut obiectul dezbaterii (dintre Rafila și Cîțu – n.red.), adică certificatul verde.

Noi nu putem să facem o disoluție a celor două partide într-un program de guvernare, ci invers – trebuie să îmbogățim programul de guvernare prin programele noastre de partid.

Așa am făcut și când am negociat programul de guvernare, și cred că este un program bun, am reușit un echilibru. Până la urmă, există și o altă posibilitate de conflict viitor, sau de contradicții viitoare. Faptul că în teritoriu nu au început dezbaterile, este pentru că noi nu am impus să se facă alianțe acolo. În teritoriu urmează să se înțeleagă PSD cu PNL și cu UDMR. Acolo vor apărea din nou dezbateri, cu siguranță.

„Nu există mari diferențe ideologice în momentul acesta între stânga și dreapta”

Eu nu cred că unitatea de monolit mai poate caracteriza o politică românească. Eu cred că dacă există unele păreri diferite, sunt suportabile în acest moment. Și chiar nu le-am vazut, dar s-ar putea să apară. Nu cred că suntem în pragul ruperii coaliției și nici nu există această perspectivă.

Eu mă așteptam să fie mai greu să lucrăm împreună, vă spun sincer, și chiar să constuim un program de guvernare împreună. Credeam că va fi mult mai greu.

Politica noastră este condusă mai degrabă de oameni care se ocupă de campanii electorale și care se ocupă de războiul politic. După alegeri, ar trebui războiul politic să înceteze. Eu cred că pandemia a ajutat, a fost un auxiliar important. Aceasta a creat deja o agendă comună. Suntem obligați să facem anumite lucruri împreună.

Apoi, nu există mari diferențe ideologice în momentul acesta între stânga și dreapta, pentru că trăim într-o dinamică socială total diferită. De exemplu, când a fost vorba de investiții, de procentul de investiții din PIB, liberalii au venit cu un procent mai mic, și împreună am stabilit să dăm un procent mai mare. Și atunci au fost și ei mulțumiți că a fost un sprijin al nostru pentru această dimensiune de brand a PNL. Cei care au fost prezenți și care știu, își aduc aminte că nu am vorbit de 7% de la început. La 7% am ajuns după ce am discutat împreună, și noi (PSD – n.red.) am propus chiar să mărim procentul. Și atunci am venit cu acest lucru.

„Dacă vom reuși să câștigăm în cultura colaborării, atunci s-ar putea să candidăm împreună”

Și în zona socială, m-am așteptat, atunci când am început discuțiile cu domnul Cîțu - nu-l cunoșteam foarte bine -, am crezut că la zona socială vom avea probleme cu unii indicatori... Am văzut că liberalii au reacționat destul de corect la indicatorii sociali pe care i-am cerut noi, legat de creșterea procentului de pensii, sau de acele sume de bani pe care le-am folosit pentru a ajuta populația ca să treacă această iarnă.

Am găsit, deci, o destul de bună colaborare. Ceea ce ne lipsește încă, și cu siguranță că o s-o câștigăm în timp dacă și colegii liberali vor merge la asta, noi nu avem în România o cultură a colaborării.

Nu se rupe coaliția nici anul acesta și nici anul viitor.

Ține de parcursul pe care îl vom face în acești 2, 3 ani până la alegeri, dacă vom reuși să câștigăm în cultura colaborării, atunci s-ar putea să candidăm împreună, dar deocamdată – și așa este bine – ne păstrăm fiecare identitatea noastră.

