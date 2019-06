Viorica Dăncilă îi dă replica lui Klaus Iohannis în scandalul votului din diaspora și anunță că Executivul caută soluții

Viorica Dăncilă a anunțat că Executivul lucrează la măsuri pentru votul în diaspora, precum prelungirea duratei votului pe mai mai multe zile și extinderea votului prin corespondență. Premierul a precizat că s-ar bucura dacă președintele Klaus Iohannis și opoziția ar avea un proiect de lege concret, scrie MEDIAFAX.

„Suntem preocupați să răspundem așteptărilor cetățenilor. Imediat după alegerile europarlamentare am cerut MAE și MAI să analizeze organizarea și desfășurarea votului, ce nu a mers bine și care sunt soluțiile pentru a asigura dreptul de vot. Avem în lucru un pachet avansat de măsuri pentru procesul electoral, astfel încât să fluidizăm procesul de votare. Luăm în calcul prelungirea duratei votului pe mai multe zile, extinderea votului prin corespondență și orice altă măsură care este bună. Salut inițiativa Parlamentului de a constitutui o Comisie de cod electoral și vă asigur că Executivul are toată deschiderea spre dialog. Guvernul are toată deschiderea pentru dialog și consultare cu toate instituțiile publice”, a afirmat Viorica Dăncilă, la începutul ședinței de joi a Guvernului.

Șeful Executivului a mai spus că „ne-am bucura dacă din partea prședintelui României și a partidelor de opoziție am avea un proiect concret pe care să și-l asume și să rezolve problema votului din Diaspora, pentru că cel mai ușor e să critici, mai greu este să vii cu soluții. Dacă este nevoie, Guvernul va oferi finanțarea necesară organizării de noi secții”.

Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului să elaboreze un proiect de lege, care să fie adoptat până la finalul acestei sesiuni, și care să vizeze modificarea legislației electorale. În acest sens, președintele spune că, dacă e nevoie, va convoca o sesiune extraordinară a Parlamentului.

Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea unui cod electoral a stabilit, joi, ca 5 iulie să fie termenul pentru elaborarea unei propuneri legislative privind facilitarea votului în diaspora, cu scopul de a fi implementată la alegerile prezidențiale din noiembrie.

Comisia specială a Parlamentului pentru elaborarea codului electoral a decis să cheme la consultări Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul de Externe, Ministerul de Interne, Ministerul pentru românii de pretutindeni și Ministerul Justiției.