Femeie însărcinată cu hemoragie severă, ignorată la Urgențe: „A presupus prin telefon că e cazul de a chiureta, deși nu era cazul”

Acuzații la adresa Maternității din Sighișoara, după ce o femeie însărcinată s-a prezentat la Urgențe cu o hemoragie severă. Deși a cerut să fie văzută de medicul de gardă, femeia susține că acesta a discutat cu ea telefonic și a cerut să fie internată fără a o consulta. Conducerea unității sanitare a anunțat că face verificări în acest caz.

Pe 2 ianuarie, Diana Șimon, însărcinată în zece săptămâni a suferit o hemoragie puternică. Soțul său a cerut ajutor la 112. Inițial, li s-a transmis că va veni o ambulanță, însă, ulterior, operatorii de la numărul de urgență i-au anunțat că nu sunt mașini disponibile.

Alpar Șimon - soțul pacientei: Am luat decizia să duc soția cu mașina la maternitatea Sighișoara. Am fost întâmpinat de 3 doamne, care au invitat-o pe soție să ia loc pe o bancă, în sala de așteptare. La insistențele noastre, a fost dusă în camera de primiri urgențe, ca să se întindă pe un pat. Am solicitat să o consulte un medic.

Bărbatul susține că medicul de gardă nu a venit să-i consulte soția, ci a discutat cu aceasta la telefon.

Diana Șimon - pacientă: Zic, despre ce internare vorbim că nu m-a consultat nimeni, vine medicul? Ați spus că l-ați anunțat. Da, a spus să vă internăm. Dar pe ce bază să mă interneze, vă rog chemați-l să mă consulte, sângerez în continuare. Mi-a repetat că nu se poate, că la ce sângerare este, probabil trebuie să vă chiuretez, deci domnul doctor a presupus prin telefon că e cazul de a chiureta, când, de fapt, nu a fost cazul.

În cele din urmă, cei doi soți au luat decizia de pleca la Spitalul Județean de Urgență din Târgu-Mureș, unde femeia a fost consultată de un medic și a primit tratament. După acest incident, familia a făcut o sesizare către Spitalul Municipal Sighișoara, de care aparține maternitatea.

Dr. Sarolta Tanaszi - managerul Spitalului Municipal Sighișoara: Încercăm să găsim ce a dus la această situație neplăcută. În aceste cazuri, partea juridică și consultul medical o să îndrume către o posibilă cercetetare disciplinară sau consiliere etică și se vor lua măsurile care se impun conform legislației în vigoare.

Ancheta conducerii unității sanitare urmează să stabilească ce s-a întâmplat exact în acest caz.

Editor : A.P.