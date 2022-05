Secretar de stat: Cel puțin 8 milioane de români au plecat din țară

Cel puțin 8 milioane de români se află în afara granițelor țării, susține Florin Cârciu, secretar de stat care conduce Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. El crede că deși Ministerul de Externe raportează în jur de 5,7 milioane de români plecați peste hotare, în realitate, numărul acestora este mult mai mare, pentru că mulți dintre ei nu se regăsesc în bazele de date ale statelor unde au emigrat.

„Astăzi, după ultimul recensământ pe care îl avem oficial sau ultimele date oficiale pe care le avem, pentru că recensământul nu este încă terminat, numărăm 5,7 milioane de români în afara graniţelor. Această cifră este o cifră oficială, pe care am obţinut-o de la Ministerul Afacerilor Externe”, a precizat Florin Cârciu.

„Vreau să vă spun că cu siguranţă avem cel puţin, cel puțin 8 milioane”, a adăugat el.

„Și o să vă dau un exemplu simplu: Franța are oficial 106.000 de români. Franța are astăzi cel puțin 600-700 de mii de români. Avem câteva ţări în Europa unde avem un milion sau mai mult de un milion de români. Avem 150.000 – 200.000 de români în plus, care nu sunt identificaţi sau număraţi, dacă vreți așa”, a arătat oficialul român.

