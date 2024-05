Revoluția verde, încetinită de proteste. Care sunt motivele de revoltă ale fermierilor împotriva autorităţilor europene

Europa are un plan ambițios pentru protejarea mediului. Doar că, în baza lui s-au luat o serie de decizii politice neinspirate, care au înfuriat fermierii din tot blocul comunitar. Agricultorii europeni sunt supărați pe politicieni, pentru că stabilesc reguli fără să cunoască mai bine realitatea. Protestele sunt semn că o societate este democratică, dar ne interesează cât de sănătoasă este democrația în care trăim noi.

Întreaga Uniune Europeană s-a confruntat cu proteste ale fermierilor. Problemele pe care le reclamă sunt creșterea taxelor, birocrația, normele de mediu excesive și concurența importurilor de alimente ieftine.

România, judeţul Călăraşi. Alexandru Baciu este un fermier cu vechime în creşterea vitelor de carne. Ferma lui este sustenabilă, totul este tehnologizat şi a folosit inclusiv bani europeni în dezvoltare. L-am întrebat care sunt motivele de revoltă împotriva autorităţilor europene.

Alexandru Baciu, fermier: Protestele fermierilor din Europa și din România au la bază un cumul de nemulțumiri, care se datorează în primul si în primul rând legislației foarte restrictive pe care vrea să o impună Comisia Europeană, vizavi de această breaslă a agricultorilor. Au crescut, vor să crească povara administrativă pe umerii fermierilor și atunci fermierii ştiu să producă, nu să fie și plimbători de hârtie. În afară de această povară administrativă, ne place, nu ne place, suntem sub teroarea așa zisei revoluții verzi. Noi, fermierii, suntem responsabili în primul rând cu produsele pe care le producem. Suntem responsabili cu mediul. Nimeni, niciun fermier nu cred că își poate permite să otrăvească produsele pe care le produce și apoi să le pună în piață.

Distanţa dintre cetăţeni şi politicieni pare să se adâncească în toată Europa şi unul dintre motive pare să fie lipsa de comunicare directă între cele două entităţi. Pentru că nu te poţi pricepe la fel de bine şi la politică şi la agricultură, de exemplu, este la mintea cocoşului că trebuie o legătură strânsă între legislativ şi producători.

Alexandru Baciu, fermier: Ce ar trebui să facă viitorii europarlamentari ar trebui să spună, că ce au făcut actualii s-a văzut. N-au făcut mai nimic. Problema viitorilor europarlamentari sau partidele care trimit europarlamentari nu cred că au o aşa rezervă de cadre specializată pe domenii. Toata lumea acum vine spre agricultură că e cel mai mare poluator. Fermierii care fac agricultură comercial, sunt foarte, foarte responsabili. În primul rând că trebuie să respectăm legile. Da, respectăm legile pe mediu și respectăm și celelalte legi în domeniu sanitar veterinar, de protecția plantelor şi așa mai departe. Noi, dacă folosim erbicide, pesticide pe culturi, alea sunt medicamente. Oamenii, populația, cei care nu se ocupă și nu știu un domeniu, produsele de protecție a plantelor sunt medicamente, cum sunt medicamentele pentru oameni. Nu neg că nu există pădure fără uscături. Dar eu cred că 99% din fermieri sunt în spiritul normelor europene și în spiritul normelor naționale.

Toţi fermierii din Europa spun "consumaţi produse locale" şi este firesc să fie aşa. Dar asta nu înseamnă să renunţăm la restul de produse, ci să le ponderăm prezenţa. Şi în agricultură, ca în orice altceva, extremismul nu ajută pe nimeni, echilibrul şi unitatea, da.

Alexandru Baciu, fermier: Ar trebui să avem și o doză de patriotism în noi. De ce? Când spun, și eu am sloganul ăsta „Consumați produse de fermă”. De ce? Fiindcă știu cât de greu pun eu aceste produse în piață. Știu că oamenii mei sunt responsabili când produc aceste produse, dar în România este o problemă. Nu putem să ne asigurăm autosuficiență numai cu produsele locale. Una la mână, al doilea, nu suntem organizați să asigurăm continuitate la raft, continuitate de produse. Și atunci nu poți să spui că ar trebui să fii patriot în consum, 100%.

Vin alegerile europene şi fermierii merg şi ei la vot, pentru că le pasă de viitorul Europei şi sunt hotărâţi să îşi apere breasla şi producţia. Politicienii care vor locuri în viitorul Parlament European au primit deja lecţia de la agricultori, rămâne de văzut dacă au şi învăţat-o.

Alexandru Baciu, fermier: Cu foarte puțini europarlamentari am avut dialog. Și atunci când am cerut un dialog, cu actualii europarlamentari, unii au acceptat, unii nu au acceptat. Ne-au tratat cu o așa aroganță și superioritate, ca și când ar fi fost zei coborâți de sus și noi am fi fost pleava. Dar asta este. Sunt foarte importante aceste alegeri europarlamentare pentru noi, ca breaslă, pentru agricultori foarte, foarte importante, fiindcă ne place, nu ne place, legislația se face la Uniunea Europeană. Suntem la masă și tocmai aia ne trebuiesc oameni nu care să bată cu pumnul în masă, oameni care să fie foarte bine pregătiți, să aibă viziune, să știe ce trebuie României, să cunoască specificul din fiecare zonă a țării. Că degeaba trimiți un om care habar nu are cum arată vaca.