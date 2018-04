Nereparat de zeci de ani. Podul Constanța, un pericol pentru o treime dintre bucureșteni

Cad bucăţi din Podul Constanţa, pe sub care trece, zilnic, o treime din Bucureşti, plus locuitorii din Chitila, Mogoşoaia, Buftea şi tot traficul spre şi dinspre Târgovişte. Cu fiecare tren de mare viteză care trece pe şinele de deasupra, podul - care n-a mai văzut reparaţii serioase din anii '80 - devine tot mai şubred. Pilonii de susţinere ai construcţiei se sfărâmă, iar armătura din fier beton a ieşit, deja, la suprafaţă. Dar nimeni nu pare să se grăbească cu reparaţiile.

„Uitați că trece tramvaiul acum, cum vibrează iar bucățile se desprind de la vibrația tramvaielor. Vă dați seama ce accentuare avem când trece trenul pe deasupra pasajului”, explică Dan Trifu, președinte Eco Civica.

Construit în 1938, Podul Constanța a ajuns spaima inginerilor în construcții, care prevestesc un scenariu catastrofal, dacă pasajul nu intră urgent în reparaţii capitale.

„Sunt aici patru stâlpi cu templierii, care au rolul de a ține legată armătura a stâlpului de rezistență au corodat total și s-au desprins. Sunt acțiuni de corodare chiar avansată plus distrugerea avansată a stâlpului de beton. S-ar ajunge la un colaps a structurii de rezistență, poate produce deraierea sau chiar la surprinderea acestor mașini dacă anumite grinzi cad”, spune Camil Dorofte, președinte Liga Studenților de la Facultatea de Construcții București.

Specialiștii spun că fiecare garnitură, grea de peste 400 de tone, lasă urme adânci în structura de rezistență. Iar inginerii avertizează că stâlpii de susținere abia fac față greutății podului, fără a mai lua în calcul şi vibrațiile.

„Sunt foarte multe! Noi avem din lucrări peste 52% expirate sau cu durata de viaţă proiectată expirată. Toate sunt îmbătrânite și li s-a terminat perioada de viată”, afirmă Florin Dobrescu, lider de sindicat CFR.

„Este una din marile probleme pentru că se produc infiltrații. Din această cauză s-ar impune nu restricționarea traficului rutier cât al celui feroviar”, adaugă un student la Facultatea de Construcții.

Autoritățile pasează responsabilitatea de la una la alta.

„Podul este al Min Transportorului și CFR. Reabilitarea și consolidarea cade în sarcina Ministerului Transporturilor, calea de rulare ține de Administrația Străzilor București iar aceste trotuare sunt la sectorul 1”, explică Cristian Bulfon consilier Primăria sector 1.

Bucureștean: Podul ăsta este în paragină! Poate să se întâmple în orice secundă un eveniment. E foarte...E pericol, pericol în orice clipă.

„De-a lungul timpului, trei autorități au supravegheat simultan ca Podul Constanța să fie unul în stare perfectă. Deocamdată, bucăți mari se desprind și mai în glumă mai în serios, putem spune că cine își dorește un pod acasă poate veni să-l desprindă bucată cu bucată”, relatează Cristi Popa, jurnalist Digi24.

După ce postările studenţilor de la Facultatea de Construcţii au devenit virale pe Facebook, oficialii Primăriei Capitalei promit că vor demara de urgență lucrări pentru consolidarea Podului Constanţa.

Comunicatul Primăriei Capitalei:

„Podul Constanta se afla in proprietatea statului, administrarea Ministerului Transporturilor si concesionat Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, si nu in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti.

Prin urmare, singura institutie abilitata de lege sa execute lucrari de consolidare/reabilitare la acest obiectiv este Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA.

Primaria Municipiului Bucuresti, prin directia de specialitate, a emis, la cererea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, doua autorizatii de construire in anul 2006, ulterior CFR SA nedepunand NICIO ALTA SOLICITARE pentru emiterea unor autorizatii de construire.

Autorizatiile emise in anul 2006 sunt urmatoarele:

* Autorizatia de construire nr. 221 din 19.04.2006 - "Reabilitarea liniei CF Bucuresti-Constanta componenta a coridorului IV Pan European pentru lucrarile aferente Municipiului Bucuresti - tronson sector 1 + 2 fara Statia CF Bucuresti Baneasa";

* Autorizatia de construire nr. 222 din 19.04.2006 - "Reabilitarea liniei CF Bucuresti-Constanta componenta a coridorului IV Pan European pentru lucrarile aferente Municipiului Bucuresti - Statia CF Bucuresti Baneasa".

Precizam ca singurul aviz solicitat in ultimii ani pentru Podul Constanta a fost cel din 13 iulie 2017, cand, la solicitarea Companiei Nationale de Cai Ferate 'CFR' SA, Primaria Municipiului Bucuresti a emis un aviz de interventie necesar executarii unor "lucrari de indepartare a unor fragmente de beton care prin desprinderea lor pun in pericol participantii la traficul rutier in zona Pod Constanta (intersectia Calea Grivitei cu sos. Chitilei - Bd Bucurestii Noi), lucrari ce urmau a fi executate de Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA Bucuresti, sucursala regionala Bucuresti - sectia L3 Bucuresti.



Mai mult decat atat, zilele acestea, specialistii Municipalitatii au avut o serie de discutii cu reprezentantii Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, care au dat asigurari ca vor demara de urgenta procedurile pentru punerea in siguranta a podului, pe care il vor reabilita concomitent cu lucrarile de modernizare a carosabilului ce vor fi realizate de Primaria Capitalei pe Calea Grivitei.



Mentionam ca Primaria Municipiului Bucuresti are prevazuti bani in bugetul pe anul 2018 pentru lucrari de reabilitare a carosabilului si a caii de rulare a tramvaielor de pe Calea Grivitei, iar Compania Municipala Dezvoltare Durabila va actualiza in regim de urgenta studiul de fezabilitate pentru supralargirea Caii Grivita (incluzand zona Podului Constanta) dar si a bd Bucurestii Noi, pe portiunea care nu a fost reabilitata odata cu lucrarile la linia de metrou M4, astfel incat proiectul sa fie demarat anul acesta.”