Avion prăbușit în Indonezia. Ultimul mesaj trimis de un pasager soției sale

La bordul avionului prăbușit în Indonezia se aflau 189 de persoane. Toți ar fi pierit după ce aeronava, un Boeing 737 Max, a căzut în apă, la scurt timp după ce a decolat de pe aeroportul din Jakarta. Pe măsură ce echipajele de căutare încearcă să localizeze epava avionului companiei Lion Air și să recupereze din apă trupurile neînsuflețite ale celor aflați la bord, apar primele povești ale pasagerilor.

Unul dintre pasagerii de la bordul avionului prăbușit în Indonezia i-a trimis un selfie soției sale, după ce s-a urcat în avion

Deryl Fida Febrianto era căsătorit de doar două săptămâni când a murit în teribilul accident aviatic din Indonezia. El i-a trimis un selfie soției sale, la scurt timp după ce s-a îmbarcat în avionul care s-a prăbușit. Mesajul arată că fotografia a fost trimisă la ora locală 6:01, cu câteva minute înainte ca zborul JT-610 să decoleze din Jakarta cu destinația Pangkal Pinang.

Tânărul de 22 de ani apare în imagine purtând o mască medicală, cel mai probabil pentru a se proteja de o răceală. Febrianto lucra pe un vas de croazieră și era căsătorit de doar două săptămâni.

Soția lui, Lutfinani Eka Putri, a povestit că a vorbit prin mesaje cu tânărul până în jurul orei 6:12, când acesta nu i-a mai răspuns la mesaje.

„Când am văzut știrile despre avionul prăbușit am făcut legătura între numărul zborului și cel de pe biletul de avion al soțului meu. Am început imediat să plâng”, a povestit tânăra.

Echipajele de căutare au reușit să recupereze deocamdată doar șase dintre trupurile celor aflați la bord, printre care se numără și cel al unui copil. Liderul echipei de intervenție a declarat că toți pasagerii sunt, probabil, morți.

„Nu cred că a supraviețuit cineva, pentru că victimele pe care le-am descoperit...trupurile lor nu mai erau intacte și au trecut ore bune, așa că e foarte probabil ca toți cei aflați la bord să nu mai fie în viață”, a spus acesta.

Epava avionului prăbușit în Indonezia nu a fost deocamdată localizată, însă echipajele de căutare au găsit o suprafață de apă destul de mare plină cu combustibil și resturi ale aeronavei.

