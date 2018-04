O femeie a murit după ce motorul avionului a explodat în zbor și a spart o fereastră a aeronavei

O femeie a murit după ce motorul avionului Southwest Airlines în care se afla a explodat în timpul zborului, iar bucățile desprinse din el au spart un geam al aeronavei. Femeia a fost scoasă pe jumătate în afara avionului, iar pasagerii au reușit să o tragă înapoi în cabină. Însă pasagera nu a supraviețuit, scrie BBC News.

Citește și: De ce a explodat în zbor motorul avionului Southwest Airlines. Prima descoperire a anchetatorilor

Zborul 1380 al companiei Southwest Airlines a efectuat o aterizare de urgență în Philadelphia, după ce explozia motorului a avariat aripile, fuzelajul și o fereastră a avionului. Șapte pasageri au fost răniți, iar o femeie a murit.

Jennifer Riordan era mană a doi copii și vicepreședintele băncii Wells Fargo din Albuquerque.

Înregistrările conversației dintre piloți și turnul de control din Philadelphia au fost făcute publice. Pe înregistrare, se aude cum piloții spun că „lipsește o parte din avion, așa că trebuie să încetinim puțin”. Ulterior, ei comunică turnului de control că „e o gaură în avion și un pasager a fost tras în afară”.

Avionul, un Boeing 737-700, zbura de pe aeroporul La Guardia din New York spre Dallas, în Texas, iar la bord se aflau 143 de pasageri și cinci membri ai echipajului.

TERRIFYING: Video from inside a Southwest Airlines plane shows passengers securing oxygen masks after an engine reportedly exploded. Several injuries have been reported. MORE: https://t.co/s2TtP2uUIp



(Video courtesy of Marty Martinez) pic.twitter.com/pyb2bFWiVC