Corectitudine politică la NASA. Va renunţa să mai folosească denumiri considerate „rasiste” pentru obiectele cosmice

NASA demonstrează că aderă la noile precepte de corectitudine politică şi anunţă că va renunţa să mai folosească anumite denumiri care pot fi considerate drept "rasiste" pentru obiectele astronomice, transmite joi Live Science, preluată de Agerpres.

Pletora de observatoare spaţiale aparţinând NASA a adunat de-a lungul anilor imagini uluitoare ale unor obiecte cosmice aflate la distanţe foarte mari, ce au primit nume de catalog oficiale din partea Uniunii Astronomice Internaţionale, denumiri formate din litere şi cifre. Pentru că aceste denumiri sunt greu de reţinut, NASA a apelat la imaginaţia angajaţilor care au venit cu denumiri neoficiale pentru numeroase obiecte cosmice, porecle care au şi avantajul de a atrage atenţia publicului larg.

Spre exemplu, susţine Live Science, indigenii din zona arctică au criticat de ani de zile folosirea cuvântului "Eskimo" pentru că acesta are rădăcini rasiste. Şi, din nefericire, NASA a ales acest termen pentru a denumi neoficial nebuloasa planetară NGC 2392.

"Cuvântul 'Eskimo' este considerat un termen colonial cu o istorie rasistă, impus indigenilor din regiunile arctice. NASA a luat decizia de a renunţa la această denumire din documentele sale oficiale", conform unui comunicat dat publicităţii la 5 august de Biroul pentru Diversitate şi Oportunităţi Egale al NASA (ODEO). Nu este clar, mai notează Live Science, care au fost criticile sau eventualele discuţii care au dus la luarea acestei decizii.

În plus, "NASA nu va mai folosi nici sintagma 'galaxii gemene siameze' pentru a se referi la galaxiile NGC 4567 şi NGC 4568, o pereche de galaxii spirale, aflate în roiul galactic Virgo (Fecioara). În continuare, NASA va folosi doar denumirile oficiale, stabilite de Uniunea Astronomică Internaţională, în toate cazurile în care denumirile neoficiale sunt considerate nepotrivite".

Nu este clar care vor fi paşii următori ai NASA pentru a preîntâmpina folosirea unui limbaj neadecvat

"Susţin decizia de reevaluare a numelor pe care le folosim cu privire la obiectele astronomice", a declarat administratorul asociat al NASA pentru misiuni ştiinţifice, Thomas Zurbuchen. "Obiectivul nostru este ca toate denumirile să corespundă valorilor noastre de diversitate şi incluziune şi vom acţiona în mod proactiv în cadrul comunităţii ştiinţifice pentru a ne asigura de acest lucru. Ştiinţa este pentru toată lumea şi toate faţetele muncii noastre trebuie să reflecte aceste valori".

Deşi nu este clar care vor fi paşii următori ai NASA pentru a preîntâmpina folosirea unui limbaj neadecvat, agenţia precizează în comunicat că "examinează modul în care este folosită terminologia neoficială pentru obiecte cosmice în cadrul angajamentului său pentru diversitate, echitate şi incluziune". Agenţia a mai adăugat că va colabora cu experţi în diversitate, incluziune şi echitate pentru a primi îndrumare în acest sens.

Pe site-ul ODEO pot fi consultate Programe Speciale pentru comunităţile marginalizate istoric în funcţie de rasă, gen şi orientare sexuală. De asemenea, este dedicată o pagină Programului Anti-Hărţuire al NASA. Dar acest site nu este ferit de "inconsistenţă", mai notează Live Science, în condiţiile în care principala fotografie-banner pentru site-ul ODEO prezintă primii astronauţi din cadrul Programului de zboruri comerciale cu echipaj uman, un grup de 9 persoane, dintre care 6 sunt bărbaţi albi. De asemenea, pe pagina "Our Mission", la secţiunea "Valori", este trecut doar acronimul "TBD" (to be determined - în curs de determinare n.r.).

