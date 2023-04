Tânără din Covasna, sechestrată de părinți mai bine de 10 ani. Fata era legată cu lanțul de dulap

Tânăra în vârstă de 28 de ani din oraşul Baraolt, pe care poliţiştii au găsit-o legată cu un lanţ de un dulap, ar fi fost ţinută în captivitate de părinţii ei încă din anul 2012, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Potrivit sursei citate, poliţiştii au demarat cercetările în acest caz pe baza unor informaţii potrivit cărora tânăra ar fi fost sechestrată, iar în urma descinderii făcute în data de 4 aprilie a.c la locuinţa acestei familii, au descoperit că fata era încuiată într-o cameră şi legată cu un lanţ de circa 100 de centimetri de un dulap.

"Organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei oraşului Baraolt au identificat-o pe numita ASM, în vârstă de 28 de ani, persoană cu handicap grav, în locuinţa familiei situată în oraşul Baraolt, judeţul Covasna, singură într-una dintre camerele imobilului, încuiată din exterior şi având legat la piciorul drept, în zona gleznei, un lanţ metalic cu zale, cu lungime de aproximativ 80-100 cm, prevăzut cu un lacăt de dimensiuni reduse, încuiat. Capătul lanţului era legat de un picior de lemn al unui dulap de dimensiuni mari, fiind de asemenea prevăzut cu un lacăt aflat în poziţia încuiat, astfel încât persoana legată să se poată deplasa doar în limita spaţiului conferit de lungimea lanţului. Din cercetările efectuate până în acest moment a rezultat că această stare de fapt, ce implică restrângerea libertăţii persoanei vătămate, a început din anul 2012, victima fiind ţinută în captivitate de către părinţii săi aproape în permanenţă", precizează Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu Gheorghe.

Ambii părinţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.

"Prin ordonanţa din data de 4 aprilie s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de suspecţii AM şi ALL pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, (...) constând în aceea că, în perioada noiembrie 2022-aprilie 2023, în calitate de asistent personal al fiicei sale ASM, încadrată în grad de handicap grav cu asistent personal, împreună cu soţia sa ALL, au lipsit-o de libertate în mod ilegal pe aceasta, prin aceea că a ţinut-o în locuinţă, legată de picior cu ajutorul unui lanţ asigurat cu două lacăte de un dulap din cameră. Prin ordonanţa procurorului din data de 5 aprilie, s-a dispus extinderea urmăririi penale efectuată faţă de suspectul AM pentru perioada 2012-2022, reţinându-se în sarcina acestuia comiterea faptei de lipsire de libertate în mod ilegal (...) în perioada 2012-2023, extinderea urmăririi penale efectuate faţă de suspecta ALL, reţinându-se în sarcina acesteia comiterea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal (...)", se arată în comunicat.

Părinţii tinerei au fost reţinuţi, miercuri, iar joi au fost arestaţi preventiv prin decizie a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sfântu Gheorghe.

