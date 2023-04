Un șofer român de camion a fost amendat cu un milion de euro după ce a fost oprit de polițiștii din Franța

Un șofer român de camion a fost condamnat la patru ani de închisoare și la plata unei amenzi de un milion de euro după ce a fost prins că transporta 160 de kilograme de canabis pe o autostradă din Franța, informează publicația ziarulromanesc.de.

Polițiștii francezi l-au oprit pe bărbat pe 28 ianuarie, pe autostrada A9, în Gard, Franța. Potrivit documentelor, acesta trebuia să transporte conopidă și dovleci, însă în vehicul polițiștii au găsit șase saci plini cu canabis, cu o greutate totală de 159,90 de kilograme.

Românul, care a fost judecat de un tribunal din localitatea Nîmes, a povestit că a acceptat să transporte sacii pe care i-a ridicat din Spania și care trebuiau să ajungă în Germania.

"Am avut datorii. Am multe probleme cu banii. (...) Am fost asigurat că voi primi 15.000 de euro după livrare și mi-au spus că în Germania e legal", a spus acesta în instanță.

Românul a fost însă admonestat de judecător.

"La 55 de ani mai credeți în Moș Crăciun? Urmăriți știrile? (...) Tu ești o verigă în această schemă criminală", i-a spus președintele instanței.

"Pe moment, nu m-am gândit. Am făcut-o pentru bani", a răspuns românul.

Parchetul a cerut o pedeapsă de cinci ani de închisoare, iar Departamentul Vamal Regional a cerut o amendă de 1,5 milioane de euro, care reprezintă valoarea pe piață a drogurilor transportate. Însă judecătorii au stabilit ca acesta să facă patru ani de închisoare și să plătească o amendă în valoare de un milion de euro.

Editor : D.R.