Lista PSD-PNL pentru europarlamentare a fost depusă la BEC. Ciucă și Ciolacu au semnat-o pe terasă, la fostul sediu USL

Liderii PSD și PNL - Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă - au depus vineri lista pentru europarlamentare. Înainte să meargă la sediul BEC, s-au oprit la noul sediu al alianței, clădirea care în urmă cu 10 ani era sediul USL. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasă.

Cele două partide care au decis să meargă împreună la alegerile de pe 9 iunie i-au pus în capul listei pe Mihai Tudose și Rareș Bogdan.

Primii care au venit au fost social-democrații, au stat la terasă și au băut o cafea.

PSD și PNL au depus lista pentru europarlamentare. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasă. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

După câteva minute au venit și liberalii. Înainte să plece la sediul BEC, liderii PSD-PNL au discutat câteva minute.

"După ce românii vor decide prin vot, vom vedea după data de 10 iunie, deciziile ulterioare politice.

Din punctul meu de vedere, eu și Nicolae Ciucă am făcut ce e corect pentru România și români, am dat dovadă de maturitate politică, am depășit momentul în care România trebuie să trăiască în timpul campaniilor electorale în circ, iar românii erau împinși în a vota contra unui partid sau a altuia.

Venim cu o ofertă administrativă europeană, de stabilite și de construcție", a declarat Marcel Ciolacu la sediul BEC.

PSD și PNL depun astăzi lista pentru europarlamentare. Social-democrații i-au așteptat pe liberali la terasă. FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Toni Greblă: Avem prima alianţă care depune lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare şi lista de susţinători

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente (AEP), Toni Greblă, a afirmat că au fost verificate listele de susţinători pentru candidaturile care vor fi depuse de Alianţa PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare, fiind aşteptaţi şi ceilalţi competitori politici cu documentele. ”S-a constatat că au îndeplinit numărul de semnături valabil obţinute pentru a putea depune lista de candidaţi la Biroul Electoral Central”, a arătat el.

Toni Greblă a declarat că vineri prima alianţă depune lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare şi lista de susţinători.

”Au fost verificate până la acest moment listele de susţinători şi s-a constatat că au îndeplinit numărul de semnături valabil obţinute pentru a putea depune lista de candidaţi la Biroul Electoral Central. Zilele următoare vor veni şi ceilaţi competitori politici cu documentele pentru a fi înregistrate şi validate la Biroul Electoral Central”, a adăugat el.

Întrebat cum estimează că va fi această campanie, Greblă s-a referit la organizarea din punct de vedere tehnic.

”Din punct de vedere tehnic, totul s-a desfăşurat conform calendarului aprobat prin hotărâre de Guvern şi publicat şi pot să vă spun că pentru prima dată Biroul Electoral Central funcţionează într-un spaţiu generos, care poate permite desfăşurarea unei activităţi corespunzătoare şi competitorilor politici să îşi depună documentele, inclusiv în ceea ce priveşte semnăturile care sunt destul de multe”, a arătat el, citat de News.ro.

Editor : G.M.