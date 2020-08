Cazuri de COVID la Autoritatea Electorală, în plin proces de pregătire a alegerilor. Șeful AEP: Ținem situația sub control

În plină pregătire a alegerilor locale, Autoritatea Electorală Permanentă se confruntă cu mai multe cazuri de infectare cu coronavirus. Un caz a fost depistat la cei care lucrează în sediul central din București, după ce au fost testați toți angajații. Alte cazuri de persoane infectate cu virusul Sars-CoV-2 au fost descoperite la filialele AEP din Neamț și din Ilfov.

"După situația ivită la București - Ilfov am luat decizia să testăm întreg personalul din centrală și din filială, având în vedere că toate operațiunile Biroului Electoral Central se desfășoară sub coordonarea Autorității Electorale Permanente. Din cele 200 de teste, un singur test a fost găsit pozitiv. La acest moment este internat la Matei Balș. Cei doi colegi de birou sunt izolați la domiciliu pentru a nu intra în contact cu altcineva. Eu am fost retestat în data de 4 și sunt, la acest moment, negativ. Alți colegi au fost retestați în această perioadă pentru a fi siguri că nu putem expune la risc persoanele cu care intrăm în contact.

La noi situația este sub control. Am dat un ordin prin care am stabilit o analiză de risc. Încă de la începutul pandemiei, o mare parte din angajații noștri au stat în telemuncă și s-au protejați pentru a fi pregătiți pentru procesul electoral. Avem măsuri de protecție. Personalul a primit măști, dezinfectant astfel încât să ne asigurăm că nu ne expunem riscului datorită deplasării către serviciu sau înapoi acasă și ținem sub control orice situație pentru a nu pune în pericol alegerile din 27 septembrie", a declarat Florin Constantin Mitulețu, președintele Autorității Electorale Permanente.

Editor: Cristina Iancu