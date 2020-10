Orban: În 3.300 de localităţi, cei care au câştigat alegerile au făcut petreceri spontane. Normal că a existat un focar de infecţie

Premierul Ludovic Orban afirmă că petrecerile spontane organizate de cei care au câştigat alegerile locale reprezintă una dintre cauzele creşterii numărului de infectări cu noul coronavirus.

„Se şi vede că creşterea numărului de cazuri a început cu a zecea zi după ziua victoriei. Gândiţi-vă că în 3.300 de localităţi - lucru pe care l-am semnalat şi atunci şi le-am cerut la toţi cei care participat la chefuri să se auto-izoleze şi să încerce să se testeze, chiar şi la cerere - în 3.300 de localităţi, după alegeri, cei care le-au câştigat au făcut petreceri spontane, la care au participat zeci şi sute de oameni şi în care s-a cântat, s-a scandat, unii n-au purtat măşti destul de mult şi e normal că a existat un focar de infecţie acolo”, a declarat premierul duminică la B1 TV, potrivit Agerpres.

Ludovic Orban a menţionat că pe principala sursă a îmbolnăvirilor sunt, totuşi, petrecerile private în care organizatorii de evenimente şi participanţii nu au respectat regulile sanitare şi cele de distanţare.

„Această creştere a numărului de cazuri s-a datorat, în mod firesc, faptului că noi am luat decizii de ridicare a restricţiilor şi de reluarea a unor activităţi. În analiza pe care am efectuat-o, ca şi cauză a îmbolnăvirilor, pe primul loc au fost evenimentele private, motiv pentru care odată cu hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă am decis să nu mai permitem organizarea de evenimente private de tip nunţi, botezuri, mese festive şi alte categorii de evenimente”, a adăugat prim-ministrul.

Orban a subliniat însă că această creştere a numărului de cazuri afectează nu doar România, ci întreaga Uniune Europeană, în unele ţări state de infectare fiind chiar mai mare decât în ţara noastră.

