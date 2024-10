Mizerie și rugină în loc de apă și sportivi. Cum arată bazinul în care ar fi trebuit să se antreneze David Popovici

Imagini în exclusivitate cu bazinul în care ar fi trebuit să se antreneze zi de zi campionul olimpic David Popovici. Este în paragină și a fost transformat în depozit de către conducerea Complexului Sportiv „Lia Manoliu”. Găsești aici de la cauciucuri, televizoare vechi și mobilier, până la umbrele pentru terase. Geamuri nu mai există, iar pilonii metalici sunt grav afectați de rugină. Opt ani de zile i-a luat Companiei Naționale de Investiții să finalizeze licitația pentru modernizarea bazinului. Și încă nu se știe când vor începe efectiv lucrările. Urmăriți un nou episod al campaniei „Statul la Stat”.

Inițial, conducerea Complexului Sportiv „Lia Manoliu” ne-a transmis, în scris, că accesul în perimetrul bazinului este strict interzis. Motivul? „Riscul crescut de accidentare determinat de starea de degradare a acestor zone”. Cu alte cuvinte ni se spunea că am fi în pericol. Asta deși gardul care înconjoară bazinul este rupt în mai multe locuri și poate intra oricine, inclusiv copiii care se joacă în parcul din apropiere. Pe aici am intrat și noi. Nu s-a sesizat nimeni, deși am filmat mai bine de jumătate de oră și ne-am plimbat peste tot în jurul clădirii.

Toma Petcu, reporter Digi24: Bazinul Olimpic de la Lia Manoliu, bazinul unde ar trebui, în timpul iernii, să se antreneze campionul nostru olimpic David Popovici și alții ca el care poate i-ar călca pe urme. Ăsta este. Asta-i o păpușă gonflabilă... Și aici este un cort... Bună ziua, e cineva? Alo, bună ziua, e cineva aici? Nu pare să fie nimeni, e doar o saltea. Cineva locuiește aici dar este plecat în momentul ăsta. Înțelegem că cei care administrează tot complexul sportiv nu au avut bani și nu au găsit bani să reabiliteze bazinul, dar nu or fi găsit o coasă să taie iarba și bălăriile de aici, nici măcar atât?!

Când să plecăm apar câțiva angajați. Ne cer să oprim filmarea și îl sună pe directorul general Florin Oancea care, anterior, nu a răspuns solicitărilor noastre de a avea o întâlnire.

Toma Petcu, reporter Digi24: Rugămintea mea este următoarea: în măsura în care eu vă dau pe semnătură că îmi asum intrarea în acest bazin, pot filma acolo? Astfel încât Complexul Sportiv să fie exonerat de absolut orice? Să intrăm pe semnătura mea, noi ne asumăm.

Florin Oancea, director CSN Lia Manoliu: Nu văd o problemă să intrați că nu avem nimic de ascuns.

Așa arată bazinul în care ar trebui să se antreneze, în fiecare zi, campionul olimpic și mondial David Popovici. A fost închis în 2018 după ce o persoană a filmat un șobolan în timp ce înota alături de copiii care se antrenau. De atunci, conducerea și angajații Complexului Sportiv Național Lia Manoliu l-au transformat în spațiu de depozitare. Găsești tot ce vrei: televizoare vechi, cauciucuri, aparate de fitness dezafectate, piese de mobilier, scaune sau umbrele mari pentru terase. Toate aruncate unele peste altele într-un haos general. Pe fundul bazinului, zace, cine știe de când, un cuier. Pe margine, sunt aruncate câteva labe de scafandru și aripioare ajutătoare pentru copii, semn că aici s-a practicat o dată înotul.

David Popovici, campion olimpic și mondial: În timpul iernii, de exemplu, pentru că tot vorbeam de condiții, când e frig afară, pentru că bazinul din interior, de foarte mult timp se promite că se va face ceva dar nu se începe niciodată nimic, când e frig afară noi ne antrenăm într-un balon unde dacă o persoană care nu e obișnuită intră și stă trei minute, simte că se sufocă. E, în condițiile alea ne antrenăm noi.

Conducerea Complexului Lia Manoliu arată cu degetul înspre Compania Națională de Investiții pe scurt CNI, o instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării. De opt ani de zile angajații de aici nu reușesc să finalizeze licitația pentru consolidarea și modernaizarea bazinului astfel încât lucrările să poată începe. La prima licitație, organizată în 2018, nu s-a înscris nicio firmă, prețul stabilit de CNI fiind mult prea mic. La a doua, organizată în 2019, s-a înscris o singură firmă însă oferta acesteia depășea valoarea stabilită de CNI și evident, totul a picat. Așa că, toată procedura s-a reluată de la zero iar, ulterior, lucrurile au intrat într-o lâncezeală. Abia peste câțiva ani, în iunie 2024 se organizează o nouă licitație, dar ce să vezi, firma care s-a înscris a încărcat greșit dosarul în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și totul a picat din nou. Să fie rea voință, incompetență, delăsare?! Pentru a lămuri lucrurile am solicitat un interviu cu Manuela Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții. Ca de fiecare dată, am fost refuzați. Tot ce am primit a fost un răspuns scris.

Manuela Pătrășcoiu, director Compania Națională de Investiții: În prezent, procedura de achiziție publică a fost finalizată. Menționăm că la această procedură nu au fost înregistrate contestații, contractul putând fi semnat cu respectrarea prevederilor OUG 115/2023... Semnarea contractului se poate realiza doar după aprobarea de către Guvernul României a unui memorandum...

Ori Guvernul României nu a adoptat până acum niciun fel de memorandum.

De ani de zile autoritățile se fac că nu văd dezastrul de la bazinul Lia Manoliu. După câștigarea aurului Olimpic, David Popovici a criticat dur delăsarea politicienilor și funcționarilor statului, cerându-le direct investiții în infrastructura sportivă, inclusiv începerea lucrărilor la acest bazin. Aflați în fața unei campanii electorale, decidenții politici s-au grăbit să facă din nou promisiuni.

David Popovici, campion olimpic și mondial: Politicienii să construiască sau să investească mai mult în infrastructură și stat în general. Și în copiii care se apucă de sport, tinerii, nu numai în cei care ajung prin forțele proprii să fie medaliați olimpici, pentru că eu am reușit să fie unde sunt acum, datorită ajutorului familiei, a echipei, al profesorilor. Și odată ce am ajuns campion olimpic, bineînțeles că toată lumea își dorește să-mi strângă mâna, să facă o poză cu mine. Ar fi trebuit să investească în oamenii ca mine de mic și înainte.

Alegerile vor trece. Ce se va alege de toate aceste promisiuni? Vom trăi și vom vedea.