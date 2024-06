Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, a vorbit, miercuri seară, la Jurnalul de Seară de la Digi24 despre situația dificilă de la numărarea voturilor din acest sector, spunând că existe nenumărate inadvertențe și că e nevoie de renumărarea voturilor în mai multe secții cu probleme - „Noi vrem renumărarea pentru toate aceste secții în care au dispărut voturi din urna de vot”, a spus Mihaiu la Digi24.

Cosmin Prelipceanu: Am făcut calculele și am ajuns la concluzia că și dacă în urma renumărării din această secție din sectorul dvs. va fi în măsură să vă ofere toate voturile ciudate care au plecat de la dvs. și au plecat la candidatul SOS România, tot n-ați reușit să câștigați. Cum e?

Radu Mihaiu: Păi așa este, dar sunt peste 30 de alte secții cu probleme pe care le-am raportat, am făcut întâmpinare către biroul electoral de sector și am cerut renumărarea. Am o astfel de secție în fața mea, pe procesele verbale de la AEP.

În Secția 195 de pe Dimitrie Pompeiu s-au prezentat la urne 922 de alegători și s-au regăsit voturi în urnă 779 – rezultă o diferență de 143 de voturi care au dispărut din această secție. Întrebarea e cum au dispărut – și să nu credeți că au dispărut doar de la primar, au dispărut și de la consilul local, dau au dispărut nu 143 ci 33.

Adică s- au exprimat pentru consiliul local al sectorului 2 cu peste 100 de oameni mai mult decât pentru primar. Așa ceva este inexplicabil, buletinele se dau pentru toți. Cum au dispărut voturile din urna de vot. Aceasta este întrebarea.

Noi vrem renumărarea pentru toate aceste secții în care au dispărut voturi din urna de vot. Asta înseamnă furt de voturi, cineva a furat voturile.

Cosmin Prelipceanu: De unde aveți procesele verbale?

Radu Mihaiu: De pe site-ul AEP. Sunt disponibile pentru toată lumea – secția 195 de pe Pompeiu. E o secție pe care am câștigat-o, dar în care au dispărut peste 140 de buletine de vot și întrebarea mea e de ce au dispărut.

Cosmin Prelipceanu: Șeful AEP spune că astfel de inadvertențe nu pot rămâne la înregistrarea în sistem. Procesele se înregistrează în sistem numai după corecție.

Radu Mihaiu: Șeful AEP minte pentru că sunt peste 60% dintre secții care au avut astfel de probleme. Au dispărut voturile și le-au trecut operatorii angajați de domnul Greblă din pix pe procesele verbale, poate verifica toată lumea aceste procese verbale, nu trebuie să mă credeți pe cuvânt. Intrați pe site-ul AEP, pe secția 195, mai avem și alte secții, dar asta-i cea mai clară, și acolo sunt 922 de alegători care s-au prezentat și voturile valid exprimate sunt 765+14 voturi nule. Unde au dispărut celelalte voturi? Ori n-au fost numărate, ori le-a furat cineva.

Cosmin Prelipceanu: Știți că acolo apar și procesele verbale de corecție și sunt trecute și procesele verbale cele noi, poate aveți informații vechi.â

Radu Mihaiu: Nu, este informația cea mai recentă și sunt cifrele raporate de AEP pentru aceste date pentru că noi am găsit aceste secții făcând, evident, o analiză pe date că nu am avut capacitatea să luăm fiecare proces verbal pentru că au fost publicate și foarte târziu.

Cosmin Prelipceanu: Ați primit de la BEM renumărarea voturilor într-o secție. În legătură cu celelalte așteptați această decizie?

Radu Mihaiu: Da, așteptăm o decizie de la Biroul Electoral de Sector, că nici aceasta n-a sosit. Deși am depus cererea de renumărare pentru aceste secții, BES nu a dat nicio decizie, nici nu a admis, nici nu a respins cererea noastră.

La fel cum a făcut cu această secție pentru care astăzi a fost decisă renumărarea. Deci Biroul Electoral de Sector a tergiversat luarea unei decizii și în cazul acelei secții și s-a luat foarte târziu, luni noaptea. Pur și simplu și-au bătut joc de oamenii aceia din comisie, punând presiune pe ei să semneze orice numai să se ducă acasă după peste 40 de ore de stat trezi și atenți.

Inclusiv colega noastră, reprezentant USR, nici măcar nu e membru de partid, a trebuit să stea și să nu doarmă, e inuman. E vorba de membrii comisiei de numărare, de la toate partidele, dintre care și unul de la USR.

Cosmin Prelipceanu: Plângerea penală ați depus-o?

Radu Mihaiu: Da, am depus-o astăzi.

Cosmin Prelipceanu: Mai am o întrebare referitoare la comunicatul PSD – „USR și-a pierdut dreptul de a contesta după ce reprezentanții săi au semnat procesele verbale din secții”.

Radu Mihaiu: PSD poate să spună orice, ei tocmai demonstrează pe câte paliere se poate fura votul oamenilor, făcându-i să stea 40 de ore, obosiți într-o secție de vot, fiindu-le amenințată familia, că s-a întâmplat și asta – reprezentantul PSD a amenințat membrii comisiei de la această secție 352 că vor face pușcărie dacă continuă să spună că au greșit.

Se fac presiuni inimaginabile pe membrii comisiei și din punctul meu de vedere e felul în care face PSD politică și administrație.

