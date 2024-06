Alegeri locale București 2024. Tensiune la Biroul Electoral S1. Revolta șefilor de secții de vot: „Plec acasă, să mă caute ei când vor”

Tensiune în creștere la Biroul Electoral Sector 1. Șefii de secții au stat toată noaptea pentru a depune ștampilele și procesele verbale din ziua votului. Nici acuzațiile de fraudă nu se opresc. Candidatul USR pentru primăria sector 1, Clotilde Armand susține că „s-au schimbat din pix sute de voturi”. Liberalii, al căror candidat, George Tuță, este câștigător, pe baza datelor parțiale, spun însă că nu a existat nicio fraudă la numărarea voturilor.

Oamenii sunt revoltați de modul în care se desfășoară lucrurile.

-Ne-au chemat. Dacă tu chemi omul, nu trebuie să îl servești? Eu așa știu, dar în România... vedeți cum funcționează. Trebuie să plec acasă, acm copii mici, asta e!

-Ne mint în față ca pe copiii mici. Plec acasă, să mă caute ei când vor.

-Am stat 40 de ore aici , fără apă, fără mâncare, nu ne-a întrebat dacă ne doare și pe noi ceva.

-Suntem oameni de vârste variate, cu rezistență variată.

În prezent mai sunt de validat aproximativ 30 de procese verbale.

Șefii de secții de votare au stat la Biroul Electoral al Secorului 1 pe parcursul nopții. Inițial ar fi trebuit să vină în această dimineață, dar au fost chemați de aseară pentru a sta la coadă până când le va veni rândul să predea procesele verbale și ștampilele din ziua votului.

Jurnaliștii Digi24 au controlat mai multe procese verbale și au descoperit o serie de nereguli. Vă prezentăm în exclusivitate unul dintre documentele care explică blocajul de la Sectorul 1. Jurnalistul Digi24, Andreea Dumitrescu, a prezentat pe scurt una dintre erorile găsite în documente.

Andreea Dumitrescu, jurnalist Digi24: Procesul e încă în desfășurare, pentru că din cauza anomaliilor apărute între diferite versiuni aceluiași document nu se poate încheia procesul electoral. În varanta scrisă cu mâna apar 6 voturi în plus în dreptul aceleiași candidate, Clotilde Armand. Între cele două documente s-au pierdut pe drum sau s-au pus în plus 6 voturi. Aici nu s-a venit cu nicio modificare, nu știm care e varianta corectă și unde sunt voturile în plus sau în minus și cum e corect de fapt.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a explicat pentru Digi24 care sunt motivele pentru care au fost posibile astfel de erori la numărarea și centralizarea voturilor de la Sectorul 1.

Toni Greblă, președintele Autorității Electorale Permanente: Aproximativ 25% din procesele verbale au erori. Ele nu scapă filtrului – sau foarte greu scapă filtrului de la birourile electorale de sector, pentru că sunt verificate pe aplicație, care nu permite să se încarce în sistem un proces verbal cu erori. Principala cauză care duce la erori e oboseala. Acei oameni au lucrat de duminică dimineața până la 2,3,4 noaptea, în condițiile unui stres care s-a accentuat mai ales în timpul numărării voturilor.

