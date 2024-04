Ciolacu îi dă ultimatum lui Cîrstoiu: Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate acuzațiile

Premierul Marcel Ciolacu spune că au existat discuții în Coaliție despre candidatura lui Cătălin Cîrstoiu, în contextul informațiilor despre o posibilă retragere a medicului din cursa pentru Primăria Capitalei. Liderul PSD a declarat, miercuri, în fața jurnaliștilor de la Doha, că medicul Cîrstoiu trebuie să iasă într-o conferință de presă pentru a lămuri acuzațiile privind integritatea sa, înainte ca liderii Coaliției să meargă mai departe cu susținerea lui.

„Abordarea cea mai corectă e să facă o conferință de presă și să răspundă la toate acuzațiile. Nu am avut această discuție nici cu domnul Ciucă, nici cu Cătălin Cîrstoiu despre retragere. Am avut discuții în Coaliție, cum și dvs aveți în redacții privind anumite lucruri sesizate. E normal că am avut aceste discuții cu staffurile tehnice și cu oamenii politici. Nu am avut o discuție punctuală de a retrage pe cineva sau de a veni alt candidat. Primul pas e să țină această conferință. Nu putem merge mai departe dacă nu lămurim toate aceste acuzații. După ce iau în calcul că domnul Cîrstoiu trebuie să iasă în fața presei și să explice toate aceste acuzații.

Nu trebuie să mi se explice mie, trebuie să se explice bucureștenilor toate aceste acuzații. Eu nu i-am cerut lămuriri, trebuie să explice bucureștenilor, eu sunt premier și co-președinte al unei coaliții. Nu sunt nici judecător, nici specialist de la ANI, așa cum a explicat și Clotilde Armand – a luat bani de la primărie în timp ce era primar.

Domnul Cîrstoiu va ieși și va explica, nu e trimis în judecată, nimeni nu a trimis la un organ de cercetare penală ceva în ce-l privește. Cu adevărat, trebuie să iasă să explice. Haideți întâi ca domnul Cîrstoiu să vină să dea explicații.

Nu riscăm nimic fiindcă nu și-a depus încă candidatura. Până atunci, trebuie să țină o conferință de presă să lămurească toate aspectele. Eu nu sunt nici procuror, nici judecător, nici inspector ANI, eu sunt om politic, nu eu iau decizii în justiție și nu comentez o decizie a unui magistrat. Pentru că l-am desemnat pe domnul Cîrstoiu, e corect să iasă în public să explice.

Momentan nu a dovedit nimeni că a luat vreun ban sau că a încălcat legea”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, la Doha, în cadrul unei conferințe de presă din timpul vizitei oficiale guvernamentale din Qatar.

Declarațiile președintelui PSD vin în contextul în care liderii Coaliției așteaptă ca medicul Cîrstoiu să se retragă singur din campania pentru alegerile din București, înainte de ziua de luni, când, așa cum au susținut la întrebările puse de presă, ar trebui să i se depună oficial candidatura. Surse politice au declarat pentru Digi24.ro că luni, în ședința Coaliției PNL PSD, cei care au avansat varianta înlocuirii lui Cîrstoiu au fost liderii PSD. Potrivit surselor citate, Marcel Ciolacu le-ar fi spus liberalilor că „electoratul PSD nu are o problemă cu Piedone”.

Nicolae Ciucă a declarat marți că PNL a agreat cu PSD să susțină un candidat care să fie candidatul comun al Coaliției de guvernare, iar Piedone ”nu este membru PSD sau PNL, deci nu-l putem susține”. Ciucă a spus că liderii Coaliției i-au solicitat medicului Cîrstoiu să susțină o conferință de presă în care să lămurească acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu activitatea la Spitalul Universitar, unde Corpul de Control al Guvernului ar fi găsit o serie de nereguli, precum și cu activitatea prestată la clinica sa personală.

30 aprilie este data limită pentru depunerea candidaturilor la alegerile locale.

Locul 3 în sondaje

Nicușor Dan ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 37,1% din voturi, într-o confruntare cu Cristian Popescu Piedone, Cătălin Cîrstoiu și Mihai Enache, arată un sondaj de opinie realizat de AtlasIntel, la începutul lunii aprilie, la comanda Digi24.

Potrivit sondajului realizat de ATLAS INTELLIGENCE, cea mai precisă casă de sondare din Statele Unite ale Americii, la alegerile din 2020, într-o cursă cu Piedone, Cîrstoiu și Enache, Nicușor Dan ar câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 37,1% din voturile bucureștenilor cu drept de vot. Pe locul doi se clasează Piedone cu 30%, în timp ce Cîrstoiu obține doar 17,4%.

Acuzații de incompatibilitate

Cătălin Cîrstoiu este acuzat de incompatibilitate, în urma unei investigații a jurnaliștilor Hotnews. Conform documentelor prezentate, medicul ar fi dat consultații, contracost, la clinica privată a soției sale, în timp ce era managerul Spitalului Universitar. Cîrstoiu susține că este o manevră a adversarilor săi politici și invocă o anchetă din 2020, ale cărei rezultate nu au fost făcute publice nici până acum.

Conform investigației, dovada ar veni de la un fost pacient. Documentele lui demonstrează că, în octombrie 2023, a fost consultat chiar de medicul ortoped Cătălin Cîrstoiu la clinica privată ANEMONA MED, deținută de dr. Monica-Mihaela Cîrstoiu, soția sa.

Medicul Cîrstoiu era în același timp, în 2023, manager general al Spitalului Universitar de Urgență București, iar potrivit legii nu putea avea altă funcție, plătită sau neplătită. Jurnaliștii Hotnews susțin că scrisoarea medicală și parafa doctorului Cîrstoiu erau pe clinica ANEMONA MED, dar factura dată pacientului a venit de la o altă firmă: Praxis Medical. Și aceasta îi aparține soției lui Cătălin Cîrstoiu.

