George Tuță, candidatul Alianței PSD-PNL la Primăria Sectorului 1, și-a depus candidatura: „Vom reconstrui capitala Capitalei”

George Tuță, candidatul Alianței PSD-PNL, și-a depus duminică candidatura pentru Primăria Sectorului 1. El a declarat că „începând de astăzi începem să reconstruim capitala Capitalei”, explicând că și-a ghidat întreaga carieră și viață pe baza unor principii solide. Tuță a mai adăugat că „își pune la dispoziție toată priceperea și toată energia pentru a da cetățenilor o viață mai bună”.

„Începând de azi începem să reconstruim capitala Capitalei. Mi-am ghidat întreaga carieră și viața pe baza unor principii solide. Admir decența, sunt un iubitor al luptei de idei și îmi place să mă bazez pe argumente reale, nu pe lozinci și propagandă atunci când am de dezbătut un lucru. Aceste valori vreau să le aducem în Primăria Sectorului 1 pentru a reconstrui o comunitate, respectul față de cetățeni, priceperea administrativă și cinstea. E nevoie de aceste lucruri pentru a restabili prioritățile capitalei Capitalei, al unui oraș cu un potențial extraordinar în care lucrează oameni, companii, idei și misiuni diplomatice, pentru a construi cel mai frumos oraș pe care îl avem. E datoria mea să nu mai permitem nicio secundă ca lucrurile bune pe care le avem la îndemână să fie un privilegiu pentru cetățeni. În 2024 am ajuns să vorbim de curățenie, ținând cont că Sectorul 1 a fost mereu curat și printre cele mai curate din întreaga Capitală. Cu aceste lucruri vom porni în mandatul meu de primar. Rețeaua școlară trebuie extinsă de urgență, nu putem permite ca peste 1.000 de familii să nu aibă un loc decent la creșele și grădinițele din sector. E inadmisibil ca într-un mandat întreg să ai documentele, banii și terenul și să nu fii capabil să construiești o școală nouă”, a declarat Tuță.

Tuță spune că „își pune la dispoziție toată priceperea și toată energia pentru a da cetățenilor o viață mai bună”

El a explicat că „atragerea de fonduri europene, guvernamentale vor fi o prioritate permanentă pentru ei, pentru a da oportunitatea oamenilor la o viață mai bună”.

„Acesta e respectul pe care vreau să-l aducem în Sectorul 1. Nu ne vom opri aici. Nu avem locuri de parcare rezidențială, spațiile verzi arată deplorabil. Toate aceste probleme au soluții rapide, pe care le vom prezenta în campania electorală. În Sectorul 1 nu putem vorbi de niciun proiect major, dar vom avea timp după 9 iunie să pregătim toate aceste lucruri, ca până la final să creștem calitatea vieții în Sectorul 1. Voi face echipă pentru a reda imaginea și speranța Sectorului 1, aceea pe care o merită și pe care o putem construi. Îmi pun la dispoziție toată priceperea și toată energia pentru a da cetățenilor o viață mai bună”, a mai spus George Tuță.

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, prezent la eveniment, a declarat că „Sectorul 1 va avea un primar liberal, un lider autentic, un om care a făcut lucruri, dedicat semenilor săi”.

„În sfârșit, Sectorul 1, capitala Capitalei, va avea primar liberal, un lider autentic, un om care a făcut lucruri, un om dedicat semenilor lui. Eu așa l-am cunoscut pe George Tuță și așa am lucrat în Parlament pe multe proiecte de lege care au schimbat în bine viața românilor. Mai sunt multe de făcut, cu atât mai mult în Sectorul 1. Este la coada clasamentului. Îi mulțumesc pentru asumarea acestei curse. Răspunderea face pereche cu ce acest om are de oferit, competența lui, devotamentul lui și echipa lui. Avem nevoie de trei lucruri, pe care echipa le are - un plan, o echipă și voința de a face bine pentru semenii tăi. E ceea ce ne motivează și vedeți azi o nouă generație care și-a asumat această misiune”, a declarat Sebastian Burduja, candidatul PNL la Primăria Capitalei.

