Schimb dure de replici între candidații la Primăria Capitalei. După ce Gabriela Firea a spus în direct la Digi24 că așteaptă ca Cristian Popescu Piedone să se retragă din cursa pentru București, edilul de la Sectorul 5 spune că nu are de gând să o facă și pune la îndoială sondajele care îi dau șanse mai mari Gabrielei Firea. Mai mult, Piedone a spus că PSD a aruncat-o pe Firea la gunoi, iar acum a reciclat-o și îi spun că e cea mai bună, declarație care a supărat-o pe șefa PSD București.

„Acest sondaj ori ne duce clar ca blatul PSD PNL USR de al face pe Nicușor Dan primar, ori frica de Piedone intrând și regina în joc. Probabil să o vadă pe locul 2 și să îmi spună că eu am cea mai mare șansă în fața lui Nicușor. Lucrul asta trebuia să-l facă partidul care a reprezentat-o și băgat-o la coșul de gunoi și după au reciclat-o și i-au zis ca e cea mai bună. Azi Piedone nu se retrage. Poate să sune și Firea și oricine. Nu m-a sunat nimeni că răspund la orice telefon. Nu sunt un nimeni. Nu ma retrag”, a declarat Piedone.

Întrebată despre declarația lui Piedone, Firea spune că nu vrea să răspundă în același mod. „Domnul Piedone are o soție, fiică, colege cu siguranță le prețuiește. Am auzit aceste declarații și nu vreau să răspund cu aceeași monedă”, a declarat Firea.

Despre posibile negocieri pentru retragerea lui Piedone, Gabriela Firea spune că are telefonul deschis.

„Sincer, fiecare persoană îşi ia propiile decizii, dacă mai este loc, da, am telefonul deschis, vorba domnului Mihai Tudose, dacă mai este cale, doar domnia sa poate să spună, să declare. Eu mă ocup de campanie, de întâlnirile cu cetăţenii, cu asociaţiile de locatari, cu mediul de afaceri, cu părinţii care sunt nemulţumiţi că încă în Bucureşti se învaţă în trei schimburi şi copiii sunt foarte chinuiţi, de părinţii copiilor care au avut mari, mari întârzieri la acordarea stimulantelor care au fost propuse şi votate pe timpul meu. (...)”, a mai spus ea.

Șefa PSD București a declarat anterior la Digi24 că „ar fi o normalitate” retragerea din cursa electorală a lui Piedone.

„Eu aș negocia. M-a întrebat ieri și Marius Tucă dacă îl sun. Nu e vorba, că eu îl sun, nu sunt orgolioasă. Eu l-as suna, dar apoi mi-e că sună la Antena și spune că m-a rugat Gabi să mă retrag și-mi mai dă și două palme morale, politice. Ar trebui să vină de la dumnealui acest gest. Să facă ce a spus la început, așa a afirmat, dacă Gabriela Firea candidează, eu nu candidez. Ar fi o normalitate. Noi am colaborat bine în campania trecută, dumnealui a mers pe teren, a vorbit cu bucureştenii - 'votaţi-mă pe mine la Sectorul 5 şi pe Gabriela Firea la Capitală' - şi am câştigat 45% şi îi mulţumesc. Cred că am putea colabora în continuare de această manieră.

Pentru că a spus (...) că doreşte ca în Bucureşti să se întâmple altceva, să nu mai fie actualul primar în funcţie şi cred că eu am argumente mai puternice pentru a intra în competiţia cu actualul primar. Cunosc Primăria Capitalei, cunosc problemele instituţiilor din subordinea Primăriei Capitalei şi a Consiliului General, am lăsat proiecte care nu s-au mai continuat şi am realizat multe proiecte. Eu, practic, dacă aş fi aleasă, când se încheie în toamnă mandatul domnului Dan, aş intra direct în pâine, cu activitate, nu aş mai pierde timpul”, a afirmat Firea.

Firea, pe locul doi în cursa pentru Capitală

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, Nicușor Dan ar fi votat de 31% dintre cei care au răspuns acestui sondaj, locul doi ar fi ocupat de Gabriela Firea cu 24%, iar Cristian Popescu Piedone s-ar clasa pe locul trei, cu o intenție de vot de 20%. Sebastian Burduja se clasează pe locul patru, cu 15%.

De asemenea, PSD se clasează pe primul loc la Consiliul General al Municipiului București, cu 31%. Următoarele partide preferate de bucureșteni în această cursă electorală sunt: ADU cu 25%, PNL cu 20% și PUSL cu 10%.



