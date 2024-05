Dacă ar fi să rezumăm Bucureștiul de astăzi la un singur cuvânt,acesta ar fi: haos. Haos urbanistic, haos în trafic și în parcări, haos în școli și la camerele de gardă din spitalele bucureștene. Haos în sistemul de termoficare. Haos în managementul deșeurilor. Haos în clădirile dărăpănate, devenite cuiburi pentru traficanții de droguri. Haos în Centrul Vechi, unde actele de violență nu mai sunt excepții. Haos în Primăria Generală.

Bucureștiul este, în prezent, asemeni unei proprități abandonate. Ce mesaj transmite acest lucru? Că administrației nu îi pasă. Efectul constă în alienarea bucureștenilor de orașul lor, în reprimarea oricărui spirit comunitar și, în final, în alungarea oamenilor din București. Locuitorii încep să-și caute liniștea în Ilfov sau în alte județe din regiune, turiștii preferă destinații mai sigure, iar atractivitatea orașului pentru forța de muncă, deci și pentru firmele care furnizează bunuri și servicii pentru piața locală, scade. Economia suferă și din cauza scăderii investițiilor, niciun antreprenor nedorind să‑și asume riscul de a aloca fonduri într‑un oraș nesigur.

În acest punct suntem în prezent. Ignoranța administrației publice atrage ignoranță, haosul atrage haos, deordinea atrage dezordine, violență și subdezvoltare.

Ne întrebăm de ce a crescut traficul și consumul de droguri în București? Un răspuns cert este acest haos! Lipsa de viziune, de interes și de implicare ale primarilor generali, alături de lipsa pazei din parcuri și din școli au agravat fenomenul criminalității.

Situația îngrijorătoare de astăzi ar fi putut fi evitată prin aplicarea unor măsuri de prevenție serioase. Educare, conștientizare, prevenire. Trebuie să oprim răspândirea acestui fenomen care riscă să distrugă generații întregi de tineri. Avem exemple de bune practici în Franța, în Portugalia și în alte state din lume. Trebuie doar să vrem să facem ceva în această privință.

Combaterea traficului și consumului de droguri necesită o abordare completă, pe mai multe paliere. Nu toate depind de Primăria București, desigur. Dar trebuie început cu lucrurile la îndemână. În primul rând, trebuie să facem ordine în comunitate. Așa cum am menționat mai sus, acolo unde nu există grijă pentru domeniul public, unde nu se simte atenția autorităților pentru comunitate, drogurile se vor răspândi mult mai ușor. Este cazul clădirilor de patrimoniu lăsate de izbeliște, care au devenit focare de infecție și de trafic de stupefiante. Trebuie urgent inventariate, monitorizate și reabilitate, una câte una. Pe măsură ce ele vor renaște, străzi și cartiere întregi se vor pune la punct, oamenii se vor muta din nou aici, iar criminalitatea se va reduce substanțial, așa cum s‑a întâmplat și în alte mari orașe din lume (e binecunoscut exemplul New Yorkului, care a recunoscut problema “teoriei ferestrelor sparte” și a luat decizia unei toleranțe zero la infracționalitate.

În paralel, trebuie să promovăm centrele de dezintoxicare și sesiunile de terapie. Nu va fi niciodată ușor să recunoști că ai nevoie de ajutor. Consumatorii trebuie să fie informați în privința posibilităților de dezintoxicare. Însă, în București, ele sunt puține: există doar trei centre, dintre care unul este spital de psihiatrie. După o evaluare atentă, trebuie să suplimentăm această capacitate. În alte țări europene, există programe gratuite de terapie de dezintoxicare și consiliere pentru dependența de droguri. Mulți consumatori din România nu își permit tratamente costisitoare în clinici private. Este extrem de important să promovăm astfel de măsuri, care să fie la îndemâna oricui. Să stabilim parteneriate cu ONG‑uri specializate în domeniu, să renunțăm la statutul de tabu al acestui subiect.

Consumul de droguri în școli și licee a devenit o realitate crudă a sistemului de învățământ bucureștean, fiind o mare nemulțumire — dintre toate problemele orașului — pentru peste 80% dintre bucureșteni. De aici trebuie să începem.

Este necesară implementarea unor sisteme de supraveghere video moderne în toate școlile și în proximitate, care să acopere zonele‑cheie, cum ar fi intrările principale, curțile și holurile. Poliția Capitalei trebuie întărită, în urma unui audit, iar patrularea zonelor din jurul școlilor, împreună cu polițiile locale, este obligatorie. Unele sectoare, cum este sectorul 1, au scos paza din școli în ultimii patru ani, fără nicio justificare. Nu este nimic mai important decât siguranța copiilor noștri.

O altă măsură relevantă este organizarea periodică a sesiunilor de sensibilizare în școli, în colaborare cu specialiști în securitate și cu psihologi. Aceste sesiuni pot aborda și subiecte precum bullyingul și siguranța online. În vederea combaterii traficului de droguri în școli, un Program de Prevenire a Consumului de Droguri la nivelul Bucureștiului este necesar, cu sesiuni interactive și informații actualizate despre riscuri și consecințe.

Evident, colaborarea între autorități, școli, personalul școlar, părinți și comunitate este esențială pentru succesul acestor inițiative. Dar trebuie să facem ceva! Acțiunile trebuie demarate urgent, iar Primăria Generală are datoria de a iniția toate aceste procese, de a fi în mijlocul acțiunii și de a stimula dialogul, cooperarea, adoptarea și implementarea măsurilor necesare combaterii traficului și consumului de droguri. Aceste lucruri trebuiau făcute de multă vreme.

Dar timpul nu este pierdut. Împreună schimbăm Bucureștiul!