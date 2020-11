Candidați surpriză la alegerile din 6 decembrie: Foști sportivi și artiști, în cursa pentru un fotoliu de parlamentar

Fotbalişti, cântăreţi şi chiar o creatoare de modă şi-au găsit loc pe listele pentru alegerile din 6 decembrie. Artişti precum Marcel Pavel sau Sanda Ladoşi ar vrea să lase scena pentru un fotoliu de parlamentar. Un alt nume sonor este Dorinel Munteanu, fotbalist al Generaţiei de Aur din anii 90.

După 134 de selecţii şi 16 goluri pentru Naţionala de fotbal şi o carieră de 15 ani ca antrenor, Dorinel Munteanu vrea să lase în urmă stadioanele pentru Palatul Parlamentului. Partidul Mişcarea Populară l-a pus primul pe lista din judeţul Cluj. El şi-a încercat norocul şi la Consiliul Local Galaţi , dar fără succes.

Dorinel Munteanu nu este singurul fost fotbalist dintre candidaţi.

Adrian Neaga, fost mijlocaş la FC Argeş şi Steaua Bucureşti vrea şi el să fie senator. Candidează în judeţul Argeş pe listele Partidului Ecologist Român, în organizaţia condusă de fostul social democrat Cătălin Rădulescu.

Fotbalul nu este singurul sport reprezentat pe listele de candidaţi. Fostul luptător K1, Daniel Ghiță deschide lista de candidați PSD pentru Camera Deputaților în judeţul Ilfov.

În ultimul timp, s-a remarcat prin postări pe Facebook care promovează teorii ale conspirației despre pandemia de COVID şi a militat împotriva purtării măștii pe care o numeşte botniţă.

PER a pus pe listă şi doi cunoscuţi artişti.

După mai multe premii pe scena festivalului de la Mamaia şi după ce a reprezentat România la concursul Eurovision, Sanda Ladoşi vrea să îi reprezinte pe locuitorii din Mureş în Senat.

Tot acolo candidează şi Marcel Pavel.

Artistul vrea să fie acum deputat în Parlamentul României.

Pe lista ecologiştilor din Mureş îl regăsim şi pe fostul ministru al Culturii, Bogdan Stanoevici. El a fost actor, iar anul trecut a candidat şi la Preşedinţie. Acum şochează printr-o teorie despre virusul SarsCov2.

Bogdan Stanoevici, candidat PER: Sigur că în contextul acestei „pandemii”, cum o numesc eu, e foarte greu să vedem starea de bine. Această familie din care face parte acest virus care a fost creat în laborator. Nu mai există niciun fel de dubiu asupra acestei situaţii. Există brevetul înregistrat şi la Paris şi la New York.

Pro România are pe listă o creatoare de modă. Nausica Mircea este pe primul loc pe lista de candidaţi la Camera Deputaților în Vrancea. Nu a mai făcut politică până acum, iar în ultimii 20 de ani s-a ocupat de modă. Creaţiile sale au ajuns la importante festivalului de gen din ţară şi din străinătate.

