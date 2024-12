Călin Georgescu, după ce a votat la parlamentare: „Am votat pentru ca binele să învingă răul”

Candidatul independent la președinție, Călin Georgescu, clasat pe primul loc în urma primului tur al alegerilor prezidenţiale, a votat duminică la alegerile parlamentare, spunând că a votat „pentru ca binele să învingă răul” ”pentru pace, nu pentru război”.

”Am votat pentru ca binele să învingă răul. Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată neamulului românesc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat Georgescu.

El a plecat fără a răspunde întrebărilor jurnaliştilor.

Călin Georgescu a votat împreună cu soția sa, la alegerile parlamentare 2024, la o școală din Mogoșoaia. Foto: Inquam Photos / George Călin Deschide galeria foto

Urmărește LIVETEXT cu principalele informații despre scrutin, inclusiv cu date despre prezența la vot din țară și din diaspora.

Editor : Ș.A.