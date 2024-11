În timp ce în țară este ultima zi a campaniei electorale, românii din diaspora au început deja să voteze pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. Unii au votat prin corespondență, alții au mers la urne. Și au 3 zile la dispoziție pentru a spune pe cine vor președinte. Printre cei care au votat prin corespondență este și Alina, o româncă stabilită în Noua Zeelandă. Deși este departe de casă, Alina este mereu cu gândul la familia rămasă în România și a votat cu speranța că viitorul va fi unul bun.

Într-o intervenție la Digi24, Alina Iacobescu, o româncă stabilită în Noua Zeelandă, a spus că în România nu ar fi avut aceleași oportunități ca în străinătate, însă precizează că „s-ar întoarce cu drag în țară”. Ea încurajează românii să iasă la vot.

„Da, mi-am exercitat deja votul prin corespondență, am ales să fac acest lucru. Desigur, îi încurajez pe toți românii să meargă la vot. În Noua Zeelandă este un echilibru între muncă și viața personală foarte bine definitivat. În Zeelanda avem acces la un sistem medical foarte bine pus la punct. Părinții mei sunt în București, fratele meu este în București.

Părinții mei sunt pensionari și mi-aș dori să aibă pe parte de un sistem medical care să le permită o anumită îngrijire de bună calitate. Îmi doresc să-i știu în siguranță, mai ales pentru faptul că eu sunt la foarte mare depărtare de ei.

Pentru fratele meu ce îmi doresc. Îmi doresc să aibă oportunități în ceea ce înseamnă job-urile, îmi doresc. El este un pic mai tânăr decât mine și spun asta pentru toți cei care ne privesc, care sunt de vârsta fratelui meu. Doresc ca toți tinerii să aibă parte de joburi și să poată rămână în țară ca să își exercite talentele, ca talentele, ca românii să păstreze tradițiile, să păstreze tot ceea ce avem în țară.

Oportunitățile mele în România cu siguranță ar fi folos altele. Nu cred că aș fi avut aceleași oportunități. Sunt foarte recunoscătoare că am putut să fac asta. Nu îmi pare rău de decizia pe care am luat-o. Consider că este o decizie corectă. Aș face la fel oricând. Și da, nu, nu-mi pare rău, dar m-aș întoarce cu mare drag în România”, a spus Alina.

Programul secțiilor din străinătate

Votarea în străinătate la primul tur al alegerilor prezidenţiale se va desfăşura pe parcursul a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2024, între orele locale 12:00 şi 21:00, sâmbătă, 23 noiembrie 2024 şi duminică, 24 noiembrie 2024, între orele locale 7:00 şi 21:00 (cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59, în ziua de duminică, pentru cetăţenii care, la ora 21:00, se află în sediul secţiei de votare, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot).

„Cetăţenii români cu drept de vot care locuiesc în afara teritoriului României sau se află temporar în străinătate pot vota la alegerile prezidenţiale la oricare din secţiile organizate în afara ţării, pe baza unui act de identitate emis de statul român, valabil în ziua votării: cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; în cazul elevilor din şcolile militare, carnetul de serviciu militar”, a transmis AEP.

Mai multe detalii despre exercitarea dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din anul 2024 se regăsesc pe pagina de internet a Autorităţii, www.roaep.ro.

