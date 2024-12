Andrew Baker denunță discursul lui Călin Georgescu printr-o scrisoare trimisă președintelui Klaus Iohannis. Ce scrie în document

Andrew Baker, directorul Comitetului Evreiesc American și reprezentantul președintelui Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), a trimis o scrisoare către președintele Klaus Iohannis și ministrul de Externe, Luminița Odobescu, în care își arată îngrijorarea față de cantidatul ajuns în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, Călin Georgescu, relatează G4media.

El le-a transmis celor doi oficiali români că discursul lui Călin Georgescu „alimentează flăcările antisemitismului, promovează revizionismul Holocaustului și sfidează scopul esențial al NATO”.

„În urmă cu zeci de ani, când eu și alții am solicitat intrarea României în NATO, criticii ne-au cerut să demonstrăm că țara noastră are ce căuta atât în alianța militară occidentală, cât și în comunitatea de valori reprezentată de NATO. Odată cu trecerea timpului, am văzut că acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Dar acum toate acestea sunt puse sub semnul întrebării.”, se arată în alt fragment al scrisorii, potrivit sursei citate.

În plus, Baker îndeamnă românii, ca, în turul doi al alegerilor prezidențiale, pe 8 decembrie, să fie conștienți și să acționeze responsabil, deoarece rezultatul primului tur a adus victoria unui candidat „care reprezintă o anatemă pentru tot ceea ce am lucrat împreună” și care „nu poate fi un indicator al României de astăzi”:

„Recunosc că decizia finală cu privire la aptitudinea unei astfel de persoane pentru această înaltă funcție va fi luată de alegătorii români în turul final al alegerilor. Sper din tot sufletul ca aceștia să recunoască miza și să acționeze cu grijă și responsabilitate. Tot ceea ce pot face cu această scrisoare este să vă transmit îngrijorările mele dumneavoastră și celorlalți care o pot auzi”, a scris Baker în scrisoarea citată.

Călin Georgescu a susținut în mod constant Mișcarea Legionară și a elogiat figuri controversate, precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu. În 2020, el a declarat că „Mișcarea Legionară a fost cea mai puternică expresie de voință și sănătate venită din poporul român.”.

