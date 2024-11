Avortul și candidații la funcția de președinte al României. Ce spun politicienii despre dreptul femeii de a decide privind corpul său

Tema dreptului la avort a rămas încă un subiect tabu care împarte societatea. Candidații la prezidențiale au fost întrebați despre acest drept al femeilor, având în vedere că este de importanță pentru electorat. Mulți dintre ei au evitat să răspundă clar, iar majoritatea consideră că întreruperea de sarcină ar trebui să fie ultima variantă. Astfel de poziții sunt criticate de organizațiile pentru drepturile femeilor, care susțin că decizia aparține 100% femeii, în orice situație, iar declarațiile candidaților care aspiră la cea mai înaltă funcție în stat limitează drepturile acestora și dau dovadă de superficialitate.

Ce spun candidații la președinție despre dreptul la avort

Elena Lasconi, candidatul USR: Mi se pare normal ca orice femeie în 2024 să fie stăpână pe corpul ei și să ia decizia pe care ea o consideră corectă. Dar sunt împotriva avortului ca metodă de contracepție. Cred că ar trebui să lucrăm mai mult în zona de educație.

George Simion, candidatul AUR: Legislația actuală cu privire la avort e suficientă. Sunt pentru dreptul femeii de a alege. Unde cred că trebuie intervenit și unde trebuie să intervină statul e de consiliere la tinerele mame. Când trebuie să ia o asemenea decizie să fie consiliată, pentru că rămân traumatizate, să li se ofere un loc unde să stea departe de presiunile familiei sau ale potențialului viitor tată. (declarație pentru România TV)

Marcel Ciolacu, candidatul PSD: Ar trebui să dăm femeii alternativa ca ultima alegere a sa să fie avortul normal. Normal, se întâmplă să rămână însărcinată când este în studenție. Se întâmplă să rămână însărcinată când niciunul dintre parteneri nu are serviciu, atunci, statul trebuie să intervină, trebuie să intervină și să dea o alternativă, trebuie să vină cu un program social, ca ultima alegere să fie avortul.

Nicolae Ciucă, candidatul PNL nu și-a exprimat niciodată public poziția față de acest subiect.

Kelemen Hunor, candidatiul UDMR: În ceea ce priveşte avortul şi tot ce înseamnă această posibilitatea de a alege, trebuie păstrat cum este acum, nu trebuie schimbat nimic.

Mircea Geoană, candidat independent: Există situații extreme în care avortul este singura soluție. Ar trebui să fie ultima soluție în situații extrem de severe. Și evident, dreptul femeilor de a avea cuvântul cu privire la viața lor este normal. Dar este ultima și ultima soluție, nu este prima.

Ana Birchall, candidată independentă: E dreptul fiecărei femei să decidă.

Ludovic Orban, candidatul Forța Dreptei și PMP: În măsura în care se poate evita, evident că nu susțin ideea avortului, dar pot fi situații din punct de vedere medical în care să fie necesară o astfel de intervenție.

Cristian Diaconescu, candidat independent: Femeia trebuie să decidă în legatură cu viața sa, evident, în legătură cu corpul său. Sunt, însă, pro educație, dar educație făcută gândit, inclusiv viața sexuală, dar și un anumit tip de consiliere pentru o femeie care vine la o clinică încercând să se hotărască în fața unei păreri experte. Dar automat, din acest punct de vedere, femeia este cea care decide. Nu bărbații decid și nu guvernele decid în legatură cu corpul ei. (declarație pentru Europa FM)

Cristian Terheș, candidatul Partidului Național Conservator Român: Nu poți accepta, sănătos la cap fiind, să susții că există un drept fundamental la avort. E ca și cum ai spune că poți introduce în constituție dreptul la a lua viața cuiva (...) Am văzut mii de cazuri, e un moment intim și cu ramificații pentru tot restul vieții, e important să vii în sprijinul acestor persoane ca societate (declarație pentru evz.ro).

Am discutat cu specialiști în domeniu pentru a înțelege mai bine nevoia unei astfel de dezbateri în societate și contribuția viitorului președinte.

Declarațiile candidaților limitează drepturile femeilor

Andrada Cilibiu, expertă în drepturi sexuale și reproductive, activistă feministă la Centrul FILIA, susține că declarațiile candidațiilor despre accesul la avort sunt îngrijorătoare, fiindcă limitează dreptul femeilor de a alege, reduc accesul la avort doar la situațiile extreme sau motivele medicale pe care aceștia le consideră importante.

„Noi credem că fiecare dintre noi ar trebui să aleagă când și dacă dorește să facă un copil, nu statul, familia sau organizațiile anti-avort. Reamintim că femeile din România se opun interzicerii avortului. O cercetare reprezentativă, publicată anul acesta, ne arată că 77% dintre femei se opun interzicerii avortului. Femeile nu trebuie să treacă prin abuzuri sau complicații medicale pentru a avea acces în siguranță și cu demnitate. De asemenea, candidații vorbesc despre avort în acești termeni, dar nu am auzit pe nimeni vorbind despre accesul gratuit la metode contraceptive, mai ales pentru cele mai vulnerabile dintre noi (...) Fiecare dintre noi are în familia extinsă un caz în care o femeie a încercat să-și facă avort în condiții nesigure în timpul Decretului (n.r. - Decretul 770 dat de regimul Ceaușescu). Această amintire îngrozitoare și amintirea celor 10.000 de femei care au murit rămâne în mentalul colectiv. Dar din păcate, o minoritate conservatoare și vocală, care are și puterea politică, împinge discursul anti-avort, încercând să ne reducă accesul la această procedură”, a spus activista.

„Femeile sunt refuzate în spitalele din România dacă vor să întrerupă sarcina”

Andrada Cilibiu a explicat pentru Digi24.ro despre problemele cu care se confruntă o femeie care dorește să facă o întrerupere de sarcină, în România. Pe lângă faptul că este constant judecată, mai are de suportat și cheltuieli enorme, fiindcă statul nu oferă un cadru favorabil. Este consecința lipsei de cunoaștere fațã de situația realã din spitalele din România.

„Am avut la FILIA, de-a lungul timpului, inclusiv supraviețuitoare ale violului care ne-au sunat că sunt refuzate de toate spitalele și clinicile la care au sunat să facă o întrerupere de sarcină. După ce ești victima unei agresiuni sexuale sau viol, statul te pune în poziția de a merge câțiva zeci sau sute de km către cel mai apropiat doctor care să poată face procedura sau ești pusă în poziția în care ești judecată atunci când ceri acces la întreruperea de sarcină. Nu doar atât, plătești niște sume foarte mari de bani, chiar dacă ai fost victima unei agresiuni sexuale sau viol. Acest lucru descurajează enorm și pune mare presiune pe victimele abuzului sexual. În același timp, avortul nu survine doar în aceste cazuri extreme. Am avut la noi la organizație atât adolescente, cât și mame, care aveau mai mulți copii acasă. Noi nu întrebăm care e motivul din spatele dorinței pentru a face avort și considerăm că fiecare femeie ar trebui să aibă acces la această procedură”, spune Andrada Cilibiu.

Cei mai mulți candidați la funcția de președinte al României au declarat că întreruperea de sarcină ar trebui să fie ultima variantă, iar statul ar trebui să se concentreze asupra unor politici de educație și sprijin financiar. Însă una nu o exclude pe cealaltă.

„Sunt absolut de acord că România ar trebui să ofere acces la educația sexuală pentru toți adolescenții și chiar copiii care sunt mai mici. Fiecare dintre noi trebuie să învețe de la începutul vieții, de la intrarea în școală, despre consimțământ, relația cu corpul, cum să fim în siguranță (...) Dar asta nu înseamnă că ar trebui să limităm, nici măcar prin discurs, accesul la avort”, a declarat experta în drepturi sexuale și reproductive.

Ce ar trebui să facă viitorul președinte

Următorul președinte, oricare ar fi el, ar trebui să împlinească așteptările de a pune pe masa dialogului subiectul avortului și al drepturilor femeilor, fiindcă până acum, instituțiile nu au fost destul de deschise. Întrebată dacă în cele două mandate de președinte ale lui Klaus Iohannis au existat astfel de discuții cu Aministrația Prezidențială, Cilibiu a spus:

„Nu, din păcate, a fost o lipsă mare de transparență în ceea ce privește subiectul sănătății reproducerii. Din păcate, în ultimii ani, și din partea Ministerului Sănătății a fost o lipsă mare de transparență și dialog. (...) De la viitorul președinte așteptăm să fie deschis la dialog, să asculte vocea organizațiilor care lucrează în domeniul sănătății reproducerii și a drepturilor sexuale și vocea femeilor pe care le prezentă, să nu ia decizii care să nu țină cont de ce-și dorește societatea și care sunt nevoile reale ale femeilor”.

Am discutat și cu Ionela Băluță, profesoară la Facultatea de Științe Politice a Universității București și directoare a Centrului pentru Politicile Egalității de Șanse, pentru a explica teama candidaților de a se pronunța pe un subiect așa sensibil. Unul dintre motivele pentru care sunt reținuți este și teama față de acea parte conservatoare din societatea românească. De asemenea, ea consideră că o influență semnificativă asupra agendei politice o are și Biserica.

„Cred că există, într-adevăr, un fel de contaminare a agendei politice, de trendul oarecum crescător al mișcărilor anti-avort, de prezența în spațiul românesc a multor organizații finanțate atât de politicile americane, cât și de BOR, care, mai ales în domeniul acesta al accesului la avort, sunt prezente de mulți ani și fac foarte multe acțiuni. Deci, pe de o parte, cred că este efectul acestei situații sociale, pe de altă parte, cred și că la nivelul marilor partide politice actuale și a principalilor lideri, nu există o susținere reală, un angajament politic real pentru egalitatea de gen, drepturile femeilor și așa mai departe (...) Mai este un aspect în momentul de față...această îngrijorare demografică, în mai multe state europene, nu numai la noi”.

Ionela Băluță susține că în rândul politicienilor din România, subiectul avortului și al egalității de gen este tratat cu superficialitate. Majoritatea candidaților la cea mai înaltă funcție în stat au convingeri conservatoare și nu înțeleg gravitatea declarațiilor care limitează drepturile femeilor într-o țară care a avut de suferit mult, de-a lungul timpului, din această privință.

„În general, la noi, mi se pare că este o incultură politică jenantă legată de drepturile femeilor, de egalitatea de gen. Și atunci, pică în plasa discursurilor actorilor bisericești, a actorilor care se declară pro-viată, dar care sunt împotriva avortului, fac afirmații de tipul acesta, care nu au nicio valoare pentru drepturile femeilor. (...) Nu cred că nu sunt informați de către consilieri, consiliere, sau că nu citesc totuși campaniile pe care le-au făcut multe ONG-uri, dar cred că au valorile tradiționale de gen pe care ei le împărtășesc, și aici, cred că putem spune că toți candidații la președinție, vorbesc mai puțin de Ana Birchall, foarte puțin prezentă în spațiul public după ce s-a înscris această cursă, toți au valori conservatoare despre rolul bărbatilor și femeilor, împărtășesc stereotipurile de gen și lucrurile acestea nu le permite să înțeleagă de ce e grav să spui că femeia trebuie să aibă acces la avort, dar aceasta să fie doar ultima soluție. Dacă ei ar înțelege într-adevăr ce înseamnă drepturile și libertățile femeilor, egalitatea de gen, abia atunci ar putea să înțeleagă de ce acest «dar», de ce fiecare virgulă de după «dreptul la avort» în siguranță este un drept reproductiv al femeilor, aici trebuie să se oprească. Orice virgulă și orice «dar» și orice adăugire este în plus și arată că de fapt nu susții drepturile femeilor și eu cred că ei asta nu înțeleg și nu înțeleg nu pentru că nu sunt informați, ci pentru că au, din păcate, o educație insuficientă în privința egalității de gen”, a declarat profesoara Ionela Băluță.

Alegerile prezidențiale din România vor avea loc pe 24 noiembrie, primul tur, respectiv 8 decembrie, cel de-al doilea tur.