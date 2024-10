Cum a ajuns Mircea Geoană adjunct al șefului NATO (2). Viorica Dăncilă: „Era agreat, m-am interesat și la Ambasada SUA”

Mircea Geoană a profitat în anul 2019 de o „conjunctură favorabilă” în care premierul de atunci - Viorica Dăncilă - și președintele Klaus Iohannis s-au pus de acord pe o temă: propunerea la NATO. Digi24.ro a de vorbă cu Viorica Dăncilă, dar și cu Mircea Geoană, pentru a afla care au fost motivele pentru care candidatul independent la prezidențiale a fost propunerea României pentru postul de secretar general adjunct la NATO.

În prima parte a seriei „Cum a ajuns Geoană adjunct al șefului NATO” am arătat cum, cu un an înainte de nominalizare, cumnatul candidatului independent a fost pus sub urmărire penală într-un dosar al Direcției Naționale Anticorupție.

Asta se întâmpla în contextul în care autoritățile române trebuie să verifice dacă o persoană care urmează să obțină acces la informații clasificate NATO „poate fi supusă la presiuni din cauza rudelor sau a persoanelor apropiate”, presiuni ce pot fi exploatate de servicii de informații ostile Alianței Nord-Atlantice, conform unui act adoptat de Guvern în 2002. Detalii, aici.

Investigațiile internaționale care au arătat legătura unor apropiați ai lui Mircea Geoană cu propagandiști sau oameni de afaceri din Federația Rusă și modul în care candidatul independent la prezidențiale s-a folosit de poziția de secretar general adjunct la NATO pentru a respinge acuzațiile și a-și face campanie au reluat în spațiul public o întrebare legitimă:

Cum a ajuns Mircea Geoană să ocupe această funcție?

Astfel, Digi24.ro a contactat-o pe Viorica Dăncilă, premierul care l-a nominalizat pe Mircea Geoană în funcția de secretar general adjunct al NATO.

„Numirea domnului Geoană - dânsul a venit, a discutat cu mine, m-am interesat și la Ambasada SUA, să văd care ar fi o persoană agreată - să fim siguri că ocupăm acel loc - pentru mine era important ca România să ocupe acel loc.

Acest lucru l-aș face și acum, dacă o persoană ar fi agreată să ocupe o funcție de conducere la nivel internațional din partea României, aș face același lucru. (n.r. Întrebare - A existat lobby din partea cuiva?) Nu, nu, nu. Aceste lucruri pot fi și verificate. Ar fi venit un mail, ar fi venit un telefon”, este răspunsul fostului premier.

„Conjunctura favorabilă” - agreat de premier și președinte

În octombrie 2019, Mircea Geoană a fost numit secretar general adjunct al Alianței Nord-Atlantice.

Un editorial semnat de Cristian Pantazi în G4 Media, din acea perioadă, a subliniat că numirea lui Geoană la NATO a venit pe fondul unui „lobby intens, dar extrem de discret” făcut de politicienii și diplomații români.

În plus, mai arată jurnalistul, Geoană a avut de partea lui „aprobarea și susținerea celor doi poli ai puterii executive” - președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dăncilă. Acest lucru a fost subliniat și de Mircea Geoană, într-un interviu acordat Digi24 în anul 2019.

„A apărut conjunctura internă favorabilă, pe care vă spun că nu credeam că o s-o văd. Administrația Prezidențială, domnul președinte personal, dar și Guvernul și Ministerul de Externe s-au pus de acord într-o perioadă - acum câteva luni de zile - în care coabitarea noastră avea cote de incandescență incredibil de puternice. Eu nu am crezut, vă spun sincer, ca vechi om al politicului din România că pe un subiect - chiar important - vom reuși să ne punem de acord”, a explicat fostul secretar general adjunct în 2019.

Reamintim că, în acea perioadă, PSD, care abia îl pierduse pe Liviu Dragnea (condamnat la închisoare după alegerile europarlamentare din 2019) era condus de Viorica Dăncilă, iar în spațiul public relația premierului și, implicit, a PSD cu Klaus Iohannis era, mai degrabă, conflictuală. „Ne-a pus bețe în roate” pe plan internațional, a acuzat Dăncilă într-un interviu recent.

Viorica Dăncilă: „Aș face același lucru”

„Atunci (n.r. În 2019) am vorbit și cu domnul Geoană, mi-a spus că propunerea este agreată și de domnul președinte Iohannis și am făcut această propunere. Aș face același lucru și pentru o persoană care mi-ar displăcea în acest moment, dar dacă ocupă o funcție și este apreciat undeva, aș face același lucru, pentru că este important să ocupăm cât mai multe funcții de conducere.

Atunci exista și teama că, dacă nu îl numeam pe domnul Geoană, pentru că era agreat - m-am interesat și la ambasada SUA dacă e o persoană agreată - riscam să nu ocupe România acea funcție. Dacă îndrăznea cineva din afară să facă această propunere, probabil nici nu mai făceam propunerea. În acel moment ar fi existat suspiciunea că de fapt e ceva ce nu funcționează bine. De ce ar face o persoană din altă țară propunere pentru români?”, a adăugat Viorica Dăncilă pentru Digi24.ro.

Jurnalistul Cristian Pantazi arăta că Mircea Geoană a reintrat în PSD în mai 2019. Sursa citată mai menționa că experiența diplomatică a lui Geoană a cântărit serios în această selecție.

Geoană a concurat cu un fost ministru slovac de Externe, un fost ministru eston al Apărării și doi polonezi: un consilier al președintelui Andrzej Duda și un fost ministru al Apărării, după cum arată editorialul citat, iar fostul secretar general adjunct spunea în 2019 că a obținut funcția în urma interviurilor cu Jens Stoltenberg.

Mircea Geoană: „Eu am câștigat poziția de la NATO pe nume propriu”

Într-un interviu din aprilie, Mircea Geoană a spus la Digi24 că „a câștigat poziția pe persoană fizică”.

„Plecasem din politică, nu vreau să mi-aduc aminte cum am plecat din politică, mi-a făcut foarte bine detoxul de la politică. Eu am câştigat poziţia de la NATO pe nume propriu, pe persoană fizică pentru că sunt foarte bun la ceea ce fac şi pentru că lumea mă apreciează, că nu-ţi dă job-ul de pomană. Şi apropo, eu sunt primul din Est care ocupă un job de conducere la vârful NATO”, a spus Mircea Geoană, atunci secretar general adjunct la NATO, într-un interviu acordat Digi24.

Încrengături politice

Revenind în prezent, investigațiile internaționale semnate de OCCRP (și publicate în România de Context.ro) au arătat legătura dintre familia Mănescu, Mircea Geoană, un propagandist rus, dar și o familie apropiată de un oligarh rus.

În martie-aprilie 2024, fiul lui Rareș Mănescu a vândut o firmă de consultanță, fără activitate, către Lisa Schimdt și soțul ei, Nuno Martins, după cum a relatat, pe larg, Context.ro.

Jurnaliștii mai arătau că Nuno Martins a fost directorul pentru afaceri europene al European Jewish Congress (EJC), o organizație care luptă împotriva antisemitismului și care a fost condusă de Moshe Kantor, un oligarh rus sancționat în 2022, momentul în care Federația Rusă a invadat Ucraina.

Lisa Schmidt, soția lui Nuno Martins, le-a spus reporterilor Context.ro că este „prietenă cu familia Mănescu”.

În timpul mandatelor de europarlamentari, Viorica Dăncilă și Ramona Mănescu au fost colege timp de mai mulți ani în două delegații: Delegațiile pentru relațiile cu peninsula arabă și pentru relațiile cu țările Mashreq (Palestina, Egipt, Irak, Iordania, Liban, printre altele).

Nuno Martins „era cunoscut de toți europarlamentarii români”

Nuno Martins, care a lucrat pentru oligarhul sancționat Moshe Kantor, „era cunoscut de toți europarlamentarii români”, a mai menționat Viorica Dăncilă.

„Îl cunosc. Eu când am ajuns la Bruxelles, el deja era cunoscut de toți europarlamentarii români, cunoscut ca un om care vorbește foarte mult de Holocaust și luptă împotriva antisemitismului.

Deci, l-am cunoscut la Bruxelles (...) Îl cunoșteau toți europarlamentarii și știți că eu am făcut foarte multe evenimente, inclusiv președinția Consiliului Uniunii Europene. Primul eveniment a fost cel pentru combatere a antisemitismului. Probabil a participat și la acel eveniment, că au participat foarte mulți, dar era cunoscut de toți europarlamentarii români”, a declarat fostul prim-ministru Viorica Dăncilă, pentru Digi24.ro.

Viorica Dăncilă a mai menționat că, în perioada în care era prim-ministru, nu a avut niciun contact cu Nuno Martins pentru că în acel moment vorbea „doar cu cei cu care era neapărat necesar”.

Viorica Dăncilă susține că a fost ofertată de Nuno

În schimb, pe final de mandat, Viorica Dăncilă susține că Nuno Martins i-a oferit un post de conducere în Consiliul de Administrație al Aeroportului din Chișinău, controlat, între 2013 și 2023, de o companie deținută de oligarhul moldovean, propagandist pentru Kremlin, Ilan Șor, după cum arată și Ziarul de Gardă.

„M-a sunat și m-a întrebat dacă aș fi de acord să conduc Consiliul de Administrație de la aeroportul din Chișinău (...) Am spus - domnule, stați să văd care este situația, care sunt condițiile. În momentul acela, fiindcă ocupăm funcția de prim-ministru a României, am cerut serviciilor românești să-mi dea o informare, să nu cumva să pun România într-o situație dificilă, neștiind cine este în spatele aeroportului”, a adăugat fostul prim-ministru, acum candidat la alegerile parlamentare din partea Partidului Național Conservator, înființat de Cristian Terheș.

Viorica Dăncilă a explicat că a refuzat propunerea lui Nuno Martins după ce a aflat cine controlează compania din spatele Aeroportului din Chișinău.

„Tocmai pentru a nu pune România într-o postură neplăcută, un fost premier să se ducă într-un loc care nu este sigur, am procedat în acest mod. Adică am cerut detalii ca să văd ce decizie iau înainte de a lua decizia finală”, a adăugat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a subliniat și că nu a existat lobby din partea nimănui cu privire la numirea lui Mircea Geoană la NATO.

Digi24.ro i-a cerut un punct de vedere și lui Nuno Martins. Acesta a confirmat că o cunoaște pe Viorica Dăncilă, însă a negat informația potrivit căreia i-ar fi oferit un loc de muncă. Totodată, acesta susține că nu știe ce e Avia Invest, compania care controla Aeroportul din Chișinău.

„Nu m-am întâlnit niciodată cu domnul Geoană și nu am lucrat niciodată cu sau pentru NATO. O cunosc pe doamna Dăncilă foarte bine. Am vorbit cu dânsa doar un an și nu știu nimic despre Aeroportul din Chișinău. Ce este Avia Invest (n.r. Compania care controla Aeroportul din Chișinău și care era deținută de Ilan Șor)? Să fiu clar, nu ofer lucruri oamenilor”, a comentat Nuno Martins pentru Digi24.ro.

Oligarhul pentru care lucra Nuno, legături cu Dragnea

Despre Moshe Kantor (șeful organizației pentru care lucra Nuno Martins), Context.ro a arătat că oligarhul avea legături în România la cel mai înalt nivel - fiind decorat de președintele Traian Băsescu în 2014 pentru promovarea comunității evreiești.

Într-unul dintre dosarele în care era vizat Liviu Dragnea, apare o mențiune legată de faptul că fostul președinte PSD a întreprins „activități pentru care s-a folosit de prerogativele ce decurg din calitatea de înalt demnitar al statului român și de influența și autoritatea ce decurg din calitatea de președinte PSD pe lângă mai multe persoane (...) în favoarea unui grup de interese format în jurul cetățeanului rus Moshe Kantor”, după cum a explicat, pe larg, Libertatea.

Cum a răspuns Mircea Geoană întrebărilor Digi24.ro



Digi24.ro i-a adresat mai multe întrebări candidatului independent la președinția României Mircea Geoană pe tema numirii în funcția de secretar general adjunct la NATO:

Vă amintiți ce s-a întâmplat în 2019 și cum ați ajuns să fiți nominalizat de premierul Viorica Dăncilă pentru funcția de secretar general adjunct? Mențineți declarația potrivit căreia ați obținut funcția pe „persoană fizică”? Îl stiți pe Nuno Wanhon Martins? V-ați întâlnit vreodată cu el? A existat vreun lobby pentru numirea dvs. În funcția de secretar general adjunct la NATO?

Redăm răspunsurile transmise de Mircea Geoană pentru Digi24.ro:

„1. Traseul intern a fost pe filiera MAE - Guvern - Președinție - procedura standard.