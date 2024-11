Iulian Fota, despre scenariul anulării alegerilor: „Îl facem pe Călin Georgescu martir. Și el e un șarlatan”

Iulian Fota, fost consilier prezidențial în mandatul lui Traian Băsescu, și secretar de stat în Ministerul de Externe pentru Afaceri Strategice în Guvernele Ciucă și Ciolacu, a vorbit, la Digi FM, despre posibilitatea anulării turului I al alegerilor prezidențiale în urma unei decizii a Curții Constituționale și a explicat că se teme de o astfel de "lipsă de prudență".

"Mă tem foarte mult de ce se poate întâmpla la CCR (Curtea Constituțională a României). E o teamă bazată pe ce s-a întâmplat până acum. M-am uitat un pic mai atent la cazul Șoșoacă. Am vorbit cu juriști, am înțeles ce s-a întâmplat acolo. (...) Principial vorbind, nu e normal într-o țară europeană să acuzi un om, indiferent ce i-ai reproșa, și omul să n-aibă posibilitatea să se apere, să se explice și să-și spună și el punctul de vedere, ca în orice instanță. Nu e normal, și aici sensibilitatea mea e mai veche, să nu poți să fii capabil să-i spui omului unde a greșit. Așa a fost suspendarea lui Băsescu în 2012, l-au dat jos, dar nu i-au spus unde a greșit. Așa că am o sensibilitate față de Curte. Și, având aceste antecedente, mă tem de lipsă de înțelepciune, de lipsă de prudență, mă tem de influențe politice negative. Cred că în momentul ăla (n.r. - al anulării alegerilor) îl facem pe Călin Georgescu martir. Și el e un șarlatan. Nu merită statutul ăsta de martir", a explicat Iulian Fota, la Digi FM.

Fota a vorbit și despre caracteristicile cu care Călin Georgescu, explicând că acesta este un "om de sistem", plin de contradicții în discursuri. "Miza mare cu Călin Georgescu este să le demonstrăm oamenilor că nu e ce spune. În primul rând, este om de sistem. Îl cunosc de ani de zile, l-am văzut prin ce cercuri s-a învârtit. El a fost ca un satelit pe orbita unor planete, din zona de stângă pro-sovietică până în 1992, cu afinități pentru Rusia, după 1992, când se destramă URSS-ul. (...) El e un cumul de contradicții, se contrazice în însăși cele 2-3 fraze pe care le dă într-o declarație. Acel moment cu întrebările. Spune nu vreau întrebări, nu iau întrebări, după care spune că poporul e important. Păi presa e exact exponenta interesului poporului pentru politică. Deci dacă poporul e important, cum nu e iei întrebările poporului, prin intermediul jurnaliștilor? Pentru că era firesc ca aceste întrebări să fie puse. Deci ăsta e numai un exemplu de contradicție, din mintea lui, în decurs de câteva propoziții", a explicat Fota, la Digi FM.

Fostul consilier prezidențial a vorbit și despre declarațiile făcute de Călin Georgescu, potrivit cărora nu dorește ieșirea din NATO. "E laș. Nu se poate să negi. Sunt zeci de filmulețe, de declarații, de imagini, în care tu spui una. Vii acum și spui că nu. Păi ce fel de caracter are un om care își neagă propriile cuvinte? Explică-le, asumă-le, respinge-le, neagă-le. 'Nu sunt anti-NATO, dar...'. Tot timpul bagă un 'dar'. 'Nu sunt anti-UE, dar...'. Păi acest 'dar' pentru mine înseamnă 'anti'. Pentru că dacă nu ești 'anti', nu vii cu 'dar'-uri. Obiectivul lor nu este să rupă România, procedural e foarte greu să rupi România, dar ei vor s-o dilueze", a adăugat fostul secretar de stat.

Iulian Fota a vorbit și despre presupusa relația a lui Georgescu cu Robert F. Kennedy jr., nominalizat de Trump pentru funcția de secretar al Sănătății și Serviciilor Sociale din SUA.

"Să vă spun o minciună. El spunea că a prefațat cartea lui Robert F. Kennedy jr.. De fapt, el a prefațat traducerea în limba română a cărții lui Kennedy jr.. Și eu am scris prefațe de cărți, că m-au rugat editurile, dar niciodată nu mi-a dat în cap să pretind că eu aș fi în legătură directă cu autorul. Am prefațat cărți ale unor oameni pe care nu i-am văzut în viața mea. el asta a încercat să crediteze, deci iar o minciună. Minciuni copilărești. Bănuiala mea e că nu are nicio legătură cu Robert Kennedy, deci n-o să vină în România", a povestit Fota.

Iulian Fota a vorbit, la Digi FM, și despre consecințele eventualei alegeri a lui Călin Georgescu în funcția de președinte. "Trebuie să ne uităm la consecințe, presupunem că vine (n.r. - Călin Georgescu), eu vă dau în scris, am trăit momente de felul ăsta, dar nu atât de complicate. Occidentul când are dubii și îndoieli asupra evoluțiilor din România, pune România pe hold. Apasă butonul de pauză. Să vedem ce se întâmplă acolo. Ca să se lămurească. Noi așa am pierdut Schengenul în 2012. (...) Asta se va întâmpla acum. Lor nu le place Călin Georgescu. Pentru că și ei citesc, ca și noi, semnele din trecut. Până se vor lămuri cu el, nu vor avansa. Avem Visa Waiver, suntem la un pas, pentru că îndeplinim criteriile, dar încă nu e dată, se poate opri procesul. Se poate opri câțiva ani. Schengenul. Acordul politic e dat, dar mai urmează niște decizii juridice oficiale. Alea pot să se oprească. Deci România, din punct de vedere politic, va intra într-un fel de carantină. Inclusiv din punct de vedere al securității, n-o să mai vină informații, cooperarea se oprește", a explicat fostul consilier prezidențial.

Iulian Fota spune că cele mai grave efecte vor apărea în economie și a declarat că, în opinia sa, cei mai afectați de aceste efecte economice vor fi chiar cei care l-au votat. "Eu știu de la oameni din piață că estimarea lor este că dacă omul ăsta (n.r. - Călin Georgescu) câștigă, pentru că teama este mare, capitalul care este foarte volatil pleacă în decurs de jumătate de oră. Și aici putem vorbi de câteva miliarde pe care le vor scoate repede, de frică. Bursa e deja nervoasă. (...) Astea sunt mizele. Nu sunt chestii anti românești, e procedura standard când așa ceva se întâmplă. (...) Ei (n.r. - votanții lui Călin Georgescu) au făcut un lucru bun. Au dat o smetie, o scatoalcă, partidelor care pierduseră legătura cu realitatea și deja se scufundau într-un ocean de aroganță și incompetență periculos. Era nevoie și de așa ceva și e bine că asta s-a întâmplat. Dar dacă continuă și-l votează pe Georgescu președinte, strică ce-au realizat. Apreciez, dar să nu ducă frustrarea mai departe. Că de aici încolo nu mai suferă nici PNL, nici PSD, de aici încolo suferă România și noi toți. Inclusiv ei. Eu vă dau scris, dacă Călin Georgescu câștigă, primele victime ale acelei victorii și a măsurilor sau realităților de după, vor fi oamenii sărmani, amărâți, pe care trebuie să-i înțelegem, care l-au votat", a concluzionat Iulian Fota, la Digi FM.

Editor : B. G.