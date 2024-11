Lasconi cere Parchetului General autosesizarea pentru a lămuri dacă Ciucă, Ciolacu și Iohannis au informații despre Simion și Rusia

Preşedinta USR, Elena Lasconi, cere Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se autosesizeze şi să verifice dacă preşedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu sau liderul PNL, Nicolae Ciucă, deţin informaţii despre liderul AUR, George Simion, din care să reiasă că acesta s-ar fi întâlnit cu agenţi ai serviciului secret rusesc.

Ciolacu, Ciucă și Iohannis „se joacă cu focul pe lângă cisterna cu gaz” rusesc

„Cer astăzi - nu mâine, nu poimâine - cer astăzi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să se autosesizeze. Procurorii au obligaţia să ne lămurească pe toţi dacă domnii Ciolacu, Ciucă, Iohannis, Geoană au avut şi au informaţii care arată cât de periculos este Simion şi le-au ascuns. Le-au ascuns pentru un joc politic. Nu putem să vedem toţi această mizerie şi să stăm cu mâinile în sân. E important să clarificăm dacă domnul Iohannis se face vinovat de înaltă trădare, dacă domnul Ciolacu, Ciucă şi Geoană sau domnul Simion se fac vinovaţi de trădare. Sper că înţelegeţi disperarea PSD la alegerile prezidenţiale în care au doi candidaţi PSD-işti: domnul Ciolacu, actualul preşedinte al PSD, şi domnul Geoană, fost preşedinte PSD şi deloc independent", a spus ea, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul USR, potrivit Agerpres.

Elena Lasconi i-a acuzat pe Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă şi Klaus Iohannis de faptul că „se joacă cu focul pe lângă cisterna cu gaz” rusesc.

„Șaradă în jurul lui George Simion, făcută de coaliția PSD-PNL”

„Asistăm la o şaradă făcută în jurul lui George Simion de către coaliţia PSD-PNL şi sateliţii ei. Disperarea este prea mare. Această caracatiţă care de 35 de ani acoperă trădători, care preferă să permită trădătorilor intrarea în Parlamentul României şi, eventual, chiar la guvernare pentru a-i şantaja ulterior... Prin lipsa unor măsuri luate de toţi aceşti lideri cu toţii au devenit complici, participanţi penali la acţiunile unui posibil trădător de ţară, ale portavocii lui Putin în România, pe care îl doreau în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale. Toţi voiau să utilizeze informaţiile pe care le deţineau împotriva lui, prin prisma funcţiilor ocupate", a afirmat lidera USR.

Ce-i cere Elena Lasconi lui Gabriel Vlase, directorul SIE

De asemenea, Lasconi i-a cerut şefului SIE, Gabriel Vlase, să clarifice în mod public dacă liderul AUR, George Simion, s-a întâlnit pe teritoriul unui alt stat cu agenţi ai serviciului secret rusesc. Ea a subliniat că nu este posibil ca un candidat să fie scos din cursa prezidenţială de către CCR pentru declaraţiile făcute, iar în privinţa unui alt candidat, „interzis în două ţări vecine”, nicio instituţie cu atribuţii în domeniu „să nu îşi asume măcar” o comunicare oficială.

„În România, serviciile secrete au devenit stat în stat şi lipsa controlului civil o simţim fiecare dintre noi astăzi. Oare nu era de datoria SIE să ne clarifice dacă domnul George Simion s-a întâlnit pe teritoriul unui alt stat cu agenţi ai serviciului secret rusesc? Domnul Gabriel Vlase, PSD-istul de la SIE, nu credeţi că are obligaţia să ne clarifice cu privire la un candidat la preşedinţia României pe care două ţări vecine l-au interzis? Dacă Simion s-a întâlnit cu agenţi GRU în Republica Moldova, oare SIE chiar nu ştie nimic? Domnul Vlase are obligaţia să iasă, să clarifice acest subiect. Să clarifice sau să plece acasă", a declarat lidera USR.

Ea a menţionat că SRI, „care nu mai are şef civil de un an şi patru luni”, ar trebui să aducă lămuriri privind informaţiile prezentate în spaţiul public de şeful Comisiei de control al SRI şi contrazise de premierul Marcel Ciolacu.

Atac la Ciucă: Ori minte, ori nu știe legea

Lasconi a apreciat, de asemenea, că este „ciudată” alegerea liderului PNL, Nicolae Ciucă, de a-i solicita pe Facebook lui Marcel Ciolacu desecretizarea documentelor legate de activităţile lui George Simion. În acest sens, a adăugat că, potrivit legii, informaţiile din domeniul securităţii naţionale pot fi comunicate preşedintelui Senatului, preşedintelui Camerei Deputaţilor, precum şi comisiilor permanente pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.

„Ori minte domnul general, ori nu ştie ce spune legea. (...) Preşedintele Senatului este beneficiarul unor astfel de informaţii. Deci domnul Ciucă nu a primit nicio informare legată de Simion? (...) Domnii Ciolacu şi Ciucă fac balet pe acest subiect cu graţia a doi elefanţi care merg pe sârmă. Domnul Ciolacu, care ştie de 268 de zile de ce e interzis Simion în Republica Moldova, are obligaţia morală să clarifice această chestiune. Ne aruncă frânturi de informaţii şi are senzaţia că domnia sa este stăpân pe moşie şi declasifică documente după bunul plac", a precizat lidera USR.

Către Ciolacu: Ori desecretizează informațiile, ori demisionează

Lasconi i-a mai cerut premierului Marcel Ciolacu să facă toate demersurile pentru a desecretiza informaţiile legate de George Simion sau să demisioneze.

„Cu un război la graniţă, cu o avalanşă de fake news, cu fabrici de troli şi boţi, cu şase instituiţii care se ocupă de digitalizare, dar niciuna care să ne lămurească dacă alegerile de anul acesta sunt sau nu viciate de acest război hibrid, România nu îşi permite jocuri politice pentru ca un anumit candidat să intre în turul al doilea", a spus ea.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că în informaţiile pe care le are de la guvernele Republicii Moldova şi Ucrainei nu s-a făcut referire la faptul că George Simion este „spion rus” sau la faptul că acesta a avut întâlniri cu vreun spion rus.

Lasconi îi acuză pe liberali ca o amenință ca să se retragă din cursa pentru Cotroceni

În altă ordine de idei, în cadrul aceleiași conferințe de presă, de joi, 14 noiembrie, Elena Lasconi a acuzat PNL că o amenință „de la cel mai înalt nivel” pentru a o face să se retragă din cursa pentru funcția de președinte al României.

„Vreau să am dovezi solide, pentru că mă ajută să fac o plângere bine întemeiată. Atunci când primești un telefon nu ai o dovadă clară. Am primit multe amenințări”, a afirmat Elena Lasconi, care a precizat că nu poate da mai multe informații pe subiect. „Sunt multe amenințări, de la cel mai înalt nivel. Nu mă retrag”, a spus Lasconi.

„Vreau să am dovezi solide, pentru că mă ajută să fac o plângere bine întemeiată. Atunci când primești un telefon nu ai o dovadă clară. Am primit multe amenințări, da. Au fost mai multe moduri, dar vreau să vin cu dovezi foarte clare”, a subliniat Elena Lasconi care a mai explicat că nu beneficiază de protecție din partea Serviciului de Protecție și Pază (la care au dreptul candidații la prezidențiale, conform legii), pentru că nu are încredere în SPP.

