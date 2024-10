Lasconi l-a acuzat pe Geoană că s-a întâlnit cu „creierul israelian al dezinformării”. Cum a răspuns candidatul independent

Elena Lasconi l-a acuzat pe Mircea Geoană că s-a întâlnit cu „creierul israelian al dezinformării”, un fost ofițer al serviciilor de informații din Israel despre care investigațiile internaționale arată că ar coordona o echipă specializată în sabotaj și împrăștierea informațiilor false pe rețelele de socializare. Candidatul independent a respins acuzațiile, menționând că nu îl cunoaște pe Tal Hanan. Ulterior, Lasconi a postat dovezile pe pagina de Facebook, iar Geoană a continuat să spună că nu îl cunoaște.

În cadrul dezbaterii de la Antena 3, Elena Lasconi l-a întrebat pe Mircea Geoană dacă s-a întâlnit cu Tal Hanan.

„Cred că armata de furnicuțe s-a apucat să caute diviziile de hackeri. Nu știu cine e domnul acesta. Cred că cine o sfătuiește o sfătuiește greșit și dă și informații proaste”, a comentat Mircea Geoană, făcând o aluzie ironică la faptul că nu știe numele israelianului.

Ulterior, Mircea Geoană a continuat și a precizat că acuzația Elenei Lasconi este „o invenție”, insinuând că cel care a lansat-o ar fi „Petrov” (n.r. Traian Băsescu).

„Dacă ar arăta o probă, o dovadă, aș putea să mă uit la el și să spun încă o dată: Nu îl cunosc pe acest om, nu știu cine este (...) În viața mea am avut întâlniri în Israel cu oameni care fac consultanță pentru Netanyahu (n.r. Premierul israelian), oameni apropiați de președinte. Contacte în Israel am”, a adăugat candidatul independent.

După ce a terminat Geoană de vorbit, Elena Lasconi a publicat pe pagina sa de Facebook o serie de poze din care reiese că Tal Hanan a fost prezent în București. În pozele postate de Lasconi se vede o curte din care ies Geoană și Ana Cătăuță și în fața căreia s-ar afla Tal Hanan. Potrivit candidatului USR, clădirea aparține Institutului Aspen (Mircea Geoană se numără printre fondatori și este președinte).

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Doamne, dumnezeule. Cine e omul ăsta? Nu l-am întâlnit. Doamnă Lasconi, cine vă bagă prostiile în cap? Institutul Aspen eu l-am fondat si am antrenat 2.500 de tineri din această țară. Nu l-am întâlnit pe acest om, Jorge, cum îl cheamă, mama lui. Dacă doamna Lasconi se lasă intoxicată să apeleze la astfel de metode, încercați să înțelegi că e nevoie de o anumită ținută, inclusiv morală”, a fost reacția lui Mircea Geoană, după ce i-au fost prezentate imaginile publicate de Elena Lasconi.

„Creierul israelian al dezinformării”

Tal Hanan, descris în presa internațională drept „creierul israelian al dezinformării”, acum în vârstă de aproximativ 50 de ani, a făcut parte din forțele speciale israeliene și conduce o echipă care se ocupă cu hackingul, sabotajul și împrăștierea dezinformării pe rețelele de socializare.

„În prezent suntem implicați într-o rundă de alegeri în Africa…Avem o echipă în Grecia și o echipă în Emiratele Unite. Am terminat 33 de campanii prezidențiale, 27 dintre ele au fost de succes”, le-a spus Hanan reporterilor sub acoperire în anul 2022, potrivit unei investigațiii publicate de The Guardian.

Este același om de afaceri despre care Elena Lasconi susține în prezent că s-ar fi întâlnit cu Mircea Geoană.

„S-a întâlnit recent cu un individ pe care îl consider periculos pentru că conduce o divizie de hackeri care au manipulat alegerile în 30 de țări din lume”, a spus Elena Lasconi, duminică seară, în cadrul unei dezbateri organizate de Antena 3 CNN.

„Echipa Jorge”

O investigație publicată în 2023 de The Guardian a expus mecanismul grupării „Echipa Jorge (Team Jorge)”, care s-ar fi implicat în peste 30 de runde de alegeri de pe glob.

Trei reporteri sub acoperire s-au dat drept potențiali clienți și au intrat în contact cu Tal Hanan și reprezentanții „Echipei Jorge”. Discuțiile au avut loc pe parcursul anului 2022.

Hanan le-a spus reporterilor că la serviciile lui apelează servicii de informații, politicieni și companii private care vor să manipuleze opinia publică în secret.

Fabrică de trolli, hacking și sabotaj

The Guardian arată că principalul serviciu oferit de „Team Jorge” este un software care poate controla o armată de mii de conturi false pe Twitter (acum X), Facebook, LinkedIn, Telegram, Gmail, Instagram și Youtube.

Hanan se lăuda că „armata” lui virtuală ajunge la 30.000 de conturi fake. Jurnaliștii au documentat cazuri în care conturile fake au fost implicate în campanii social media în peste 20 de state.

Israelianul s-a mai lăudat că are și un sistem automatizat de creare a unor site-uri, în așa fel încât informațiile publicate pe site-urile fake să fie preluate de conturile fake și răspândite pe internet.

În întâlnirea cu reporterii sub acoperire, Hanan și echipa lui au dezvăluit că pot accesa, prin hacking, conturi de Gmail și Telegram, pentru a putea obține informații despre contracandidați. Informațiile extrase pot ajunge, ulterior, la publicații legitime și răspândite pe internet de conturile false (boți).

Echipa lui Hanan se bazează, în principal, pe sabotajul campaniilor rivale. Aceștia au povestit că, într-o situație, au livrat jucării sexuale la domiciliul unui politician, în încercarea de a-i induce partenerului de viață ideea că ar avea aventuri cu alte persoane.

„Nu am făcut nimic în neregulă”, a spus Hanan în momentul în care a fost abordat de jurnaliști pentru a oferi un punct de vedere. La investigația citată au contribuit reporteri de la 30 de publicații de pe glob, printre care Le Monde, Der Spiegel sau El Pais. Cei trei reporteri sub acoperire provin de la Radio France, Haaretz și TheMarker.

Cât costă serviciile lui Hanan

„Team Jorge” le-a spus reporterilor sub acoperire că acceptă plăți în orice monedă, de la Bitcoin la cash. Pentru ingerința în alegeri, oferta inițială era cuprinsă între 6 și 15 milioane de euro.

The Guardian arată, însă, că prețurile cerute în realitate pentru serviciile „Team Jorge” sunt mult mai mici. Jurnaliștii susțin că în 2015 a cerut 160.000 de euro companiei Cambridge Analytica (implicată în alegerile din SUA din 2016) pentru o implicare într-o campanie electorală dintr-o țară din America de Sud.

În 2016, Hanan a mai făcut o ofertă, refuzată între timp, companiei Cambridge Analytica, de data asta de 400-600.000 de dolari, pentru implicarea în alegerile din Kenya.

„Echipa Jorge” în acțiune în Serbia

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), consorțiu internațional care reunește jurnaliști de investigații de pe glob, a explicat, pe larg, cum președintele Serbiei - Alexandar Vucic - a apelat la serviciile lui Tal Hanan, în urmă cu 3 ani.

Concret, presa din Serbia a publicat un document similar celor emise de bănci, menționând că un adversar politic de-ai lui Vucic ar avea afaceri în paradisuri fiscale. OCCRP arată, însă, că documentul a fost fabricat de echipa lui Hanan, descris în presa internațională drept „creierul israelian al dezinformării”.

Reporterii OCCRP mai arată că nu este prima dată când Hanan ar fi fost implicat în falsificarea unor documente bancare. El a mai fost suspectat de autoritățile elvețiene că i-ar fi furnizat secrete bancare unui spion elvețian, care ar fi plătit 88.000 de dolari pentru un document care, în realitate, s-a dovedit a fi falsificat.

Cine este Tal Hanan

Hanan, fost ofițer al serviciilor de informații israeliene, conduce firma Demoman International, fondată în 1999, care colaborează cu Ministerul israelian al Apărării și care se laudă că a instruit agenții de securitate din SUA și Europa.

Potrivit site-ului Demoman, firma susține că a oferit servicii „de securitate, de informații și aplicarea legii” către diverse Guverne (precum SUA, Israel, membri NATO) sau companii din topul Forbes 500. Compania ar fi plină de foști ofițeri din serviciile secrete israeliene, armata americană sau alte servicii secrete de top din lume, potrivit unui alt consorțiu internațional pentru apărarea democrației - Reactionary International.

Editor : M.G.