Șase foști ambasadori ai SUA la București le scriu românilor, în contextul alegerilor. „Suntem îngrijorați. Dar încrezători în România”

Şase foşti ambasadori SUA în România au transmis un mesaj românilor, în context electoral, exprimându-şi îngrijorarea cu privire la faptul că România a fost ţinta unui atac social media şi cibernetic masiv, concertat de către un actor statal. Scrisoarea vine din partea foştilor ambasadori Alfred Moses, James Rosapepe, Michael Guest, Nicholas Taubman, Hans Klemm şi Adrian Zuckerman.

''Dragi prieteni români, am avut privilegiul extraordinar de a servi ca ambasadori ai Statelor Unite în România pentru mare parte din ultimii 35 de ani. Am fost martori cum tânăra democraţie în România a prins rădăcini şi a înflorit. Toţi cunoaştem vechea zicală - 'odată ce ajungi în România, nu poţi să nu te îndrăgosteşti de ea'. Şi într-adevăr aşa a fost. Iubim România pentru frumuseţea, caracterul şi înţelepciunea infailibilă a poporului ei. Statele Unite şi noi, ca reprezentanţi ai săi, am făcut întotdeauna tot ce am putut pentru a încuraja şi sprijini înfăptuirea destinului democratic al României. Am sprijinit şi încurajat întotdeauna poporul român pentru a construi un viitor mai bun şi mai prosper pentru sine şi copiii săi. Acum, privind în urmă, fără a asuma niciun merit, suntem încântaţi să vedem că, după numai 35 de ani de la înfrângerea comunismului, românii împărtăşesc un simţ statornic al democraţiei'', se arată în scrisoarea transmisă presei.

Potrivit foştilor ambasadori, investiţia României în democraţie continuă să asigure progres social şi economic.

''În aceşti 35 de ani, poporul român a demonstrat determinare şi entuziasm pentru democraţie, a cerut cu ardoare adevăr şi onoare din partea liderilor săi, a manifestat viziune şi dorinţă pentru o ţară care de multe ori performează cu mult peste potenţial. Asta a câştigat inima poporului american şi a făcut din Statele Unite cel mai bun prieten şi aliat pe care România îl poate vreodată avea. Români din diferite medii, mândri că 'i-au aşteptat pe americani', au îmbrăţişat valorile americane ale democraţiei, libertăţii şi antreprenoriatului. Ei au văzut America drept partenerul care i-a salvat de tiranie, le-a dat ultima speranţă pentru a respinge fanatismul şi înşelătoria, a reprezentat o garanţie fermă pentru securitate, prosperitate şi progres. Aceasta este România pe care noi o cunoaştem din multele noastre călătorii în toate colţurile ţării. Asta este ceea ce am învăţat despre România de la oamenii pe care i-am întâlnit în fiecare oraş, sat şi comunitate pe care le-am vizitat'', se precizează în scrisoare.

Totodată, în scrisoare se mai arată că actuala cursă electorală din România reprezintă o cauză de îngrijorare majoră.

''Suntem în special îngrijoraţi că România a fost ţinta unui atac social media şi cibernetic masiv concertat de către un actor statal. Astfel de atacuri hibride devin din ce în ce mai frecvente ca mijloc de a submina ţări democratice. Suntem încrezători că poporul român va vedea aceste atacuri din partea unor state autoritare ca lovituri de stat nereuşite şi nu va permite ca ele să erodeze apropierea pe care am avut-o întotdeauna cu România. Suntem încrezători că România nu va permite acestor influenţe autoritare să distrugă procesul democratic. Legătura de încredere între prietenii români şi americani nu va fi niciodată subminată. Suntem convinşi că poporul român nu va permite un astfel de deznodământ. Avem încredere în înţelepciunea poporului român pentru a menţine vie acea flacără călăuzitoare ce străluceşte puternic pentru libertate, democraţie şi prosperitate. România nu are un prieten mai bun ca Statele Unite, iar Statele Unite apreciază profund această relaţie. Împreună, popoarele României şi Statelor Unite vor înfăptui pacea, democraţia şi prosperitatea'', se mai spune în scrisoare.

