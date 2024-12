Ionuț Petre, medic endocrinolog: Eu văd atât donarea de sânge, cât și donarea de celule stem ca o datorie civică, a noastră, a tuturor

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi.

Ionuț Petre este medic endocrinolog și este un donator fidel al Centrului de Transfuzie București.

”Eu văd atât donarea de sânge, cât și donarea de celule stem ca o datorie civică, a noastră, a tuturor. Am început să donez cred că în anul întâi sau doi de facultate, când am participat la o campanie de donare organizată, asemănătoare cu aceasta. Mi s-a părut un gest frumos pe care aș putea să-l fac.

De atunci am donat cam de două-trei ori pe an și la câțiva ani după am început să donez, mai des, trombocite. Tot atunci, în 2013-2014, m-am în scris și în Registrul Național de celule stem hematopoietice și, în 2021, am fost contactat că sunt sunt compatibil”, spune medicul Ionuț Petre.

”Celor care nu sunt hotărâți dacă să doneze le spun să vină să încerce, procedura este simplă, fără riscuri și e nevoie de oameni care să doneze, pentru că de multe ori suntem puși în situația în care o rudă, un prieten are nevoie de sânge și e bine să mergem regulat să donăm”, recomandă medicul endocrinolog.

Înainte de a pleca în vacanţa de sărbători, mergeţi să donați, în spitale rămân sute de pacienţi care au nevoie de noi pentru a primi o nouă șansă la viață! Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

Proiect susținut de SANADOR