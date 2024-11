Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București: "Veniți la donare înainte de a pleca în vacanță!"

Digi24 continuă demersul plin de umanitate, campania de donare de sânge, iar astăzi ni s-au alăturat acestui demers zeci de medici din 5 spitale. Donează pentru pacienții pe care îi îngrijesc. Iar noi continuăm să facem apel la autorități pentru a accelera reforma în sistemul de transfuzie din România. Digi 24 împreună cu personal de la Centrul de Transfuzie București a organizat un centru de colectă mobilă la Centrul de Simulare al Universității de Medicină și Farmacie.

Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București, a vorbit, în cadru campaniei "Avem același sânge" despre nevoile pe care le are instituția, care sunt dificultățile actuale și a lansat o invitație pentru toți cei care se pregătesc în vacanța de iarnă.

"Reușim să facem față la cea mai mare parte a solicitărilor spitalelor din București. Întâmpinăm dificultăți atunci când sunt cereri mai multe într-o anumită zi, pentru grupele rare, grupele cu rh negativ. Mai întâmpinăm dificultăți pentru componentele trombocitare deoarece, după cum bine știm cu toții, pentru aceste componente perioada de valabilitate a produselor este de 5 zile. Doar 5 zile trombocitele își păstrează viabilitatea. (n.r. - Oamenilor care se pregătesc să plece în vacanțe) Le-aș transmite o invitație. Aș profita de această ocazie să-i invit pe toți cei care au mai donat în ultima perioadă, în ultimul an, să se adreseze centrelor de transfuzii înainte de a pleca în vacanță, astfel încât să poată avea câteva zile liniștite și pacienții care sunt internați în spitale în perioada vacanței de Crăcun. Deci să vină la donare înainte de a pleca în vacanță", a declarat Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București, în cadrul campaniei "Avem același sânge".

Directorul Centrului de Transfuzie București a vorbit și despre nevoile de personal din cadrul instituției și dat detalii legat de cei care vor să vină să doneze sânge la centre, fără programare.

"Cu personalul pe care îl avem în prezent, reușim să facem față prezentărilor la donare în centru, peste 250 de persoane zilnic, și putem organiza o colectă mobilă în fiecare zi. E un lucru bun că multe unități sanitare, multe instituții publice, multe companii, își doresc să organizeze campanii de colectă mobilă la sediul lor, dar mai multe de una pe zi nu reușim să facem cu echipa actuală. Întotdeauna ar fi nevoie de personal. În acest moment, acceptăm prezența la donare cu programare sau fără programare. Cei cu programare își pot organiza mai bine timpul și timpul de așteptare pentru aceștia e mai scurt, 30-45 de minute. La cei care vin fără programare timpul de așteptare poate ajunge până la 2-3 ore", a adăugat Lucia Grijac, directorul Centrului de Transfuzie București.

La ediția de astăzi a participat și Institutul de Endocrinologie "C.I. Parhon". "Colegii noștri și-au manifestat foarte rapid interesul. Am crezut că o să strângem undeva la 10-15 colegi, dar, ulterior, când am strâns listele am văzut că interesul e mai mare. Sunt însoțit de medici, asistente și personal administrativ. Nu știu exact câți dar sunt mulți și m-am bucurat să-i găsesc aici. Mulți sunt donatori, au carnetele de donatori, alții vin pentru prima dată. Această campanie campanie trebuie continuată și trebuie să ajutăm, în continuare", a declarat Alexandru Velicu, managerul Institutului de Endocrinologie "C.I. Parhon".

Proiect susținut de SANADOR