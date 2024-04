Cele mai importante evenimente din 17 aprilie:

17 APRILIE 1986 - PACE DUPĂ 335 DE ANI

Olanda și insulele Scilly, din Marea Britanie, ajung la un acord de pace după un război care ar fi început în martie 1651. În acest conflict nu s-a tras niciun foc de armă.

Insulele Scilly erau bază pentru regaliști, în timpul Războiului Civil englez. Olandezii, aliați cu forțele lui Oliver Cromwell, declară război arhipelagului din Atlantic.

Ideea că războiul nu s-a terminat era o legendă urbană în insulele Scilly. Dar în 1986, un istoric confirmă povestea. Ambasadorul Olandei în UK se duce acolo și face pace.

17 APRILIE 1970 - APOLLO 13 REVINE ACASĂ

Cei trei astronauți ai misiunii Apollo 13 revin acasă, după ce era să moară în drumul lor spre Lună. Nava spațială amerizează în siguranță în sudul oceanului Pacific.

Zeci de milioane de oameni văd momentul la TV, deoarece a fost transmis în direct. Astronauții sunt recuperați de un portavion american și petrec noaptea la bord.

A doua zi, cei trei eroi ajung în Hawaii, unde au primit de la președintele Nixon cea mai înaltă medalie civilă a SUA. Niciunul dintre cei trei nu a mai zburat vreodată în spațiu

17 APRILIE 2011 - WESTEROS, PE MICUL ECRAN

Serialul "Game of Thrones" avea premiera pe micile ecrane. Era adaptarea pentru TV a romanelor fantasy "A Song of Fire and Ice", scrise de George R.R. Martin.

În primul episod, publicul cunoaște personaje principale precum familiile Stark și Lannister, Daenerys Targaryen, și Rondul de Noapte, dar și pe inamicii, White Walkers.

Serialul creat de David Benioff și D.B Weiss a avut un succes uriaș și audiențe pe măsură până la ultimul episod, în 2019. Seria a câștigat 59 de premii Emmy.