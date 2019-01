Locomotivele CFR, friguroase şi învechite

România anului 2019, imagini de secol trecut. Mecanicii de locomotivă din România lucrează în condiţii vitrege. Scaune rupte, borduri uzate, căldura - aproape inexistentă, iar pentru a menţine locomotiva curată trebuie să aducă produse de curăţenie de acasă. Mai grav e că şi siguranţa le este pusă în pericol întrucât piese noi pentru repararea locomotivelor nu se mai găsesc.

Locomotivele vechi au devenit casa mecanicilor de la CFR Marfă, care petrec chiar şi aproape două zile într-o tură, în condiţii greu de imaginat.



Radu Moldoveanu este unul dintre angajaţii CFR căruia nu i-a fost teamă să arate condiţiile în care este nevoit să lucreze: cabine vechi, friguroase, cu scaune rupte şi instalaţii de cele mai multe ori defecte.

Nu de puţine ori mecanicii de locomotivă au dus de acasă diferite obiecte ca să-şi uşureze viaţa la muncă.

Sindicatele CFR admit lipsurile cu care se confruntă angajaţii.

Starea locomotivelor este dezastruoasă atât din punct de vedere al funcţionării, cât şi din punct de vedere al condiţiilor de muncă. Demersuri am făcut nu numai la conducerea societăţii. Am făcut demersuri la conducerea ministerului în fiecare an. Din punctul meu de vedere ar trebui casate toate locomotivele care funcţionează în România, indiferent de operatorul pe care îl utilizează şi ar trebui cumpărat material rulant nou, a declarat Iulian Mănescu, preşedinte Federaţia Mecanicilor de Locomotivă din România.