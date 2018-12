Simona Halep şi momentele triste din 2018

Campioană la Roland Garros, Simona Halep a avut parte şi de momente neplăcute în 2018.

După titlul de la Shenzhen (Şenjen), românca a pierdut finala de la Australian Open şi, temporar, fotoliul de lider mondial, în faţa lui Caroline Wozniacki. Până la ultimul act de la Melbourne, Halep a jucat două meciuri-maraton, în turul al treilea şi în semifinale.

Am jucat fiecare partidă la limita superioară. Am simţit tot timpul că voi pierde. Mental, am rămas la acelaşi nivel. Am fost puternică, mai puternică decât adversara mea, şi de aceea am putut să câştig acele meciuri, a spus Simona Halep