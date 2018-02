Am vorbit la Vocile Banatului despre salariile românilor. Despre cum sunt ele corectate prin ordonanţe de urgenţă în aceste zile.

Am discutat aşadar despre efectele „Revoluţiei fiscale”. Le resimt şi unii angajaţi din mediul privat, cum ar fi cei din domeniul IT, şi mai multe categorii de angajaţi ai statului - poliţiştii, grefierii, unii salariaţi din sănătate şi educaţie, şi despre acestea am discutat, despre cine a făcut calculele greşit sau cine n-a calculat deloc ce va însemna adoptarea unor asemenea măsuri şi care va fi impactul lor.

Am vorbit despre Codul Fiscal modificat şi noua lege a salarizării cu Radu Nicosevici, preşedintele Academiei de Advocacy, care este şi membru al Consiliului Economic şi Social.