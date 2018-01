Am vorbit la Vocile Banatului despre cum ştim să atragem bani europeni. Iar datele arată aşa: avem peste 700 de milioane de euro la dispoziţie – aceasta este alocarea pentru regiunea de vest a ţării, până acum au fost semnate contracte de finanţare în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro. Este situaţia la doi ani de când a început noul Program Operaţional Regional 2014-2020.

Şi am încercat să aflăm de ce merg lucrurile aşa, unde sunt problemele, dar şi ce exemple de urmat avem şi mai ales când vom vedea proiectele puse în practică efectiv, mai ales în zona publică.

Am discutat despre stadiul implementării POR cu Sorin Maxim, directorul Agenţiei de Dezvoltare Regională Vest.