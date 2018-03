Vocile Banatului | Infrastructura, de la fantezii la realităţi

Am vorbit la Vocile Banatului despre marile lucrări de infrastructură rutieră din vestul ţării - despre şoseaua de centură a Timişoarei şi autostrada Lugoj – Deva în mod special. Am încercat să aflăm ce mai stă în calea realizării acestor proiecte. Când încep, dacă discutăm despre varianta de ocolire Timişoara – Sud, care are in sfarsit un constructor desemnat, sau când se încheie, în cazul A1, unde sunt din nou blocaje. Şi am discutat şi despre promisiunile guvernanţilor la capitolul autostrăzi – 350 de noi kilometri până în anul 2020, dar şi despre exerciţiul de imaginaţie la care ne-au invitat înalţii oficiali europeni, prin vocea prim-vicepresedintelui CE Frans Timmermans – cum ar fi dacă am lăsa justiţia în pace şi ne-am îmbunătăţi infrastructura? Invitaţi în platoul Digi24 Timişoara – Cătălin Drulă, deputat USR, şi Matei Suciu, deputat PSD, ambii membri ai Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Camera Deputaţilor.