Vocile Banatului | Pana unde merge raspunderea magistratilor. Legile Justitiei, la Bruxelles

Am vorbit la Vocile Banatului despre justiţie - despre legile justiţiei, despre independenţa justiţiei şi despre statul de drept – am văzut că au fost subiectele zilei şi la Bruxelles. Acolo s-au aflat miercuri şi preşedintele Klaus Iohannis, acolo au ajuns şi protestatarii din România, câţiva dintre ei – mişcarea #vavedem , am văzut ce mesaje au transmis ei.

Şi am văzut şi ce a decis Curtea Constituţională - legile justiţiei sunt parţial neconstituţionale, iată, Statutul magistraţilor se întoarce în Parlament, şi am discutat despre capitolele problematice. În direct în platoul Digi24, cu Cristian Clipa, conf. univ. dr. în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Timişoara.