Vocile Banatului | Scandal pe locurile la cresa in Timisoara. Parintii reclama abuzuri

Am vorbit la Vocile Banatului despre învăţământ şi am intrat şi în hăţişurile birocraţiei din sistem, pentru că am discutat despre înscrierea copiilor la creşă şi la grădiniţă, despre cum decurg aceste înscrieri în judeţul Timiş.

Am vorbit despre ce presupune înscrierea, despre condiţiile impuse de autorităţi, dar şi despre nemulţumirile apărute, pentru că, cel puţin în privinţa creşelor, sunt şi părinţi care reclamă abuzuri – vorbesc despre condiţii discriminatorii şi acuză lipsa de transparenţă a administraţiei locale.

Reprezentanţii municipalităţii spun că locurile la creşă sunt puţine, aşa că trebuie să facă o departajare între doritori. Prioritate trebuie să aibă, din punctual lor de vedere, copiii părinţilor care muncesc.

Invitate în platoul Digi24 - Patricia Chelbu-Goje, directorul Serviciului Public Creşe Timişoara, şi Lavinia Supuran, inspector şcolar pentru educaţie timpurie în cadrul Inspectoratului Şcolar Timiş.