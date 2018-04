Vocile Clujului - 18.04.2018

In Cluj-Napoca exista un lobby tot mai puternic in favoarea extinderii spatiilor verzi si pentru incurajarea alternativelor la folosirea autoturismului. Cu alte cuvinte, se militeaza pentru un oras mai prietenos cu pietonii, in ciuda intereselor imobiliare si a extinderii continue a parcului auto. In unele cazuri, autoritatile publice locale dau curs solicitarilor, in altele e nevoie de mai multa insistenta. Despre acest subiect vorbesc in emisiune Ovidiu Campean, seful Directiei dezvoltare locala si management de proiect din Primaria Cluj, si cu av. Radu Mititean, directorul executiv al Clubului de Cicloturism Napoca. Prin telefon a intervenit si deputatul independent Adrian Dohotaru.