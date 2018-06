Vocile Clujului - Efervescenţă imobiliară la Cluj

Se implinesc 10 ani de la izbucnirea crizei imobiliare insa nu e loc de astfel de amintiri in memoria colectiva. La Cluj cel putin, se fac achizitii cu aceeasi frenezie ca si in anii premergatori prabusirii pietei. Vom afla astazi ce, unde, cum si la ce preturi se cumpara dar si ce cred analistii ca ne rezerva piata clujeana pentru acest an. Invitata lui Raul Chis la emisiunea Vocile Clujului este expertul imobiliar Ramona Cuc.