Vocile Clujului - Metroul PSD Cluj vs metroul lui Boc

Clujul are o noua tema de campanie electorala sau, am putea spune, o nou viziune: proiectul metroului. Ideea e sustinuta atat de Primaria Cluj cat si de organizatia judeteana a PSD. In ce masura e fezabil un astfel de plan, cand in Cluj se circula inca pe drumuri de pamant iar florestenii vin de multe ori la munca in oras inghesuiti in autobuze rablagite si fara aer conditionat? Poate sa sustina PSD cu succes interesele comunitatii clujene in fata guvernului desi primarul nu e de la ei din partid? Horia Nasra, deputat PSD de Cluj raspunde acestor intrebari in emisiunea Vocile Clujului moderata de Raul Chis.