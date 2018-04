Industria IT din Cluj, aflata in plina expansiune, reprezinta un adevarat miraj pentru profesionisti din alte domenii. Profesori, ingineri sau chiar medici renunta la meseriile lor pentru a deveni IT-isti. La Cluj, Scoala Informala de IT organizeaza astfel de cursuri de reconversie profesionala si contribuie astfel la o statistica spectaculoasa: 1 din 11 salariati din Cluj-Napoca este IT-ist. Invitatii emisiunii sunt chiar fondatorii scolii, Mihai Talpos si Razvan Voica.