In Cluj functioneaza o policlinica unica in Romania. Este destinata persoanelor cu venituri modeste iar medicii lucreaza pe baza de voluntariat. Total atipic pentru faima pe care o are sistemul de sanatate din tara noastra. Cei care coordoneaza policlinica sunt invitati la Vocile Clujului: Domnul doctor Ioan Boilă, preşedinte Fundaţia "Familia Sfântă", si domnul Horaţiu Abrudan, şeful Departamentului caritate al Policlinicii fara plata.

