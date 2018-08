Vocile Clujului - Procurorul general, noua ţintă după Kovesi

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a inceput, dupa cum bine stiti, procedura de evaluare a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Tot in urma unei evaluari a fost mazlita si sefa DNA, Laura Kodruta Kovesi. Pretextul in caul domnului Lazar: Protocolul incheiat cu SRI in anul 2016. Mai putem adauga critica consecventa pe marginea noilor coduri penale si avem portretul unui magistrat deloc agreat de actuala putere. Analizam ultimele decizii si evenimente din justitie cu un fost membru CSM, judecatorul Cristi Danilet.