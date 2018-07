Institutiile publice sunt fabrici de procesat hartie. In loc sa grabeasca tranzitia spre online, Romania a preferat in perioada 2000-2016 sa faca angajari masive in sectorul bugetar. Acest fapt se traduce prin contribuabili tinuti la cozi si cresterea poverii fiscale pe sectorul privat, care aduce plusvaloare. Despre acest subiect dar si despre altele stam de vorba cu preşedintele Ligii Întreprinzătorului Român, Adrian Coroian.

