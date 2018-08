Urmariti Vocile Clujului. Salariile bugetarilor le depăşesc cu câteva sute de lei pe cele din zona privata. Iar diferenţa creste galopant in fiecare an. Intrebarea ar fi daca a crescut concomitent si calitatea serviciilor publice. Si ce consecinte exista in mediul privat avand in vedere ca toate aceste cresteri salariale trebuie suportate din ceea ce produce economia. Discutam la Vocile Clujului despre acest subiect dar si despre altele cu fostul ministru al Finantelor Publice, Anca Dragu.

