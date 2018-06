VERIDICE. Ce înseamnă să fii antreprenor

Antreprenor este un cuvant nou aparut in limbajul economic romanesc a carui definitie o gasim in dictionarele explicative doar sub forma unui conducator de antrepriza, sau poate mai relevant, intreprinzator. Adica o persoana care infiinteaza o intreprindere.

Ne propunem ca, pe parcursul catorva emisiuni, sa analizam acest concept si sa scoatem in evidenta cateva dintre preocuparile si provocarile actuale ale antreprenorilor romani.

Mai putin protocolar, putem spune ca antreprenorul este acea persoana de a caror activitati si alegeri, de multe ori, depind familia acestuia si familiile celor angajati de catre el.

Multi tineri tinerii viseaza sau sunt indrumati spre antreprenoriat ca o alternativa la a deveni salariati. Sunt ei oare pregatiti?

In orice business antreprenorial este nevoie de idee, curaj, oamenii potriviti prin preajma, si nu in ultimul rand de asigurarea minimelor resurse de finantare.

Dupa revolutie, multi dintre compatriotii nostri au demarat o afacere, aparand notiunea de patron, mai putin utilizata in prezent. Afacerile lansate de acestia fie au crescut si au ajuns mari companii, fie au ramas la un nivel de afacere in care sunt implicati membri de familie, fie au disparut.

Provocarile la care au fost supusi cei care au rezistat au fost multiple, multi invatand din propria experienta regulile economiei de piata si notiuni ca: inflatie, curs de schimb, somaj, profit, pierdere, samd.

O intrebare fundamentala si des intalnita este: te nasti antreprenor sau te educi pentru a deveni antreprenor?

Sunt curios care este raspunsul dvs la aceasta intrebare, astfel incat va rog pe cei care doriti sa imi transmiteti opinia dvs, sa imi lasati un comantariu pe pagina de facebook a emisiunii.